DenizBank'ın desteklediği ve CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'unda gerçekleşen konser, büyük ilgi gördü.

Şef Orhun Orhan yönetiminde sahne alan "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Genç Yetenekler Özel Konseri"nde, orkestraya kemanda Deniz Yakın ve kornoda Roni Doğan eşlik etti.

Konserde ayrıca, Şef Çiğdem Aytepe yönetimindeki TRT Ankara Çoksesli Gençlik Korosu ile Şef Canan Temel yönetimindeki Ankara Güzel Sanatlar Lisesi Korosu da performans sergileyerek etkinliğe renk kattılar.

Bu özel konser, müzikseverler için unutulmaz bir akşam oldu.