Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Baki Kerimoğlu, ABB FOMGET Kadın Futbol Takımı'nın 2024-2025 sezonunda kazandığı Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonluğunu kendi sosyal medya hesabından duyurdu.

Takım, sezon boyunca gösterdiği üstün performansla emeğinin karşılığını aldı. Şampiyonluklarını “sudan berrak, sütten ak” olarak nitelendiren ABB FOMGET, Başkent’e ikinci şampiyonluk kupasını kazandırmanın gururunu yaşıyor. Kulüp, bu büyük başarısının mimarları olan sporcularına, teknik ve idari ekibine, yönetimine, kulüp çalışanlarına ve her daim yanlarında olan taraftarlarına teşekkürlerini sundu.

Kadın Futboluna Katkı Sağlayan Tarihi Şampiyonluğunu Kazandı

ABB FOMGET, bu şampiyonlukla sadece bir spor başarısı elde etmekle kalmadı, aynı zamanda kadın futbolunun gelişimine de katkı sağlamış oldu. Takımın bu zaferi, hem kulübün hem de Başkent’in prestijini artırarak, ulusal ve uluslararası alanda daha fazla tanınmalarına zemin hazırlayacak.

Takımın X hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada "Sezon boyunca sahada gösterdiğimiz emeğin, alın terinin ve inancın karşılığını bir kez daha almış olmanın gururunu yaşıyoruz. Şampiyonluğumuz sudan berrak, sütten aktır. Başkentimize gelen ikinci şampiyonluk kupası hepimize hayırlı olsun. Bu büyük başarının mimarları olan tüm sporcularımıza, teknik ve idari ekibimize, yönetimimize, kulüp çalışanlarımıza ve her daim yanımızda olan değerli taraftarlarımıza sonsuz teşekkür ederiz." denildi.