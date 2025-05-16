HABER : GONCAGÜL KONAŞ

Yenimahalle’ye bağlı Batıkent semtinde bulunan Mimarlar Merkez Sitesi sakinleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen rekreasyon alanı nedeniyle günlük yaşamlarının olumsuz etkilendiğini belirterek tepkilerini dile getirdi. Site adına konuşan Dr. Metin Baştuğ, özellikle öğrencilerin güvenliğini tehdit eden kapı konumlandırmasından sel baskınlarına, temizlik hizmetlerindeki aksaklıklardan gürültü kirliliğine kadar birçok başlıkta belediyelerin görevini yerine getirmediğini öne sürdü.

“GİRİŞ KAPISI ÖĞRENCİLERİN GÜZERGAHINDA”

480 dönüm üzerine kurulan rekreasyon alanının 1858. Cadde’ye açılan kapısının yanlış yerde olduğunu ifade eden Baştuğ, “Rekreasyon alanının giriş kapılarından birisi, konutların otopark giriş kapılarının ve öğrencilerin okul yolu olarak kullandıkları 1858. Cadde üzerinden yapılmıştır.” dedi. Bu durumun öğrenci güvenliğini tehlikeye attığını ve özellikle akşam saatleri ile hafta sonlarında parkı kullananların yoğunluğunun site sakinlerinin huzurunu bozduğunu belirten Baştuğ, “Otoparkın giriş kapısı Cengiz Aytmatov Caddesi’ne açılmış olsaydı bu sorunlar olmayacaktı.” diye konuştu.

“SEL BASKINI YAŞIYORUZ”

Rekreasyon alanına ait otoparkın yerleşim yerine göre yüksek bir kotta yapıldığını dile getiren Baştuğ, bu durumun yoğun yağışlarda su baskınlarına yol açtığını söyledi. “Bu bölge Batıkent’in en düşük kotudur ve otoparkın yükseltilmesi ile birlikte otoparkın yanındaki sitemiz şiddetli yağmurlarda sel baskını yaşamaktadır.” diyen Baştuğ, yaşanmış iki önemli su baskınını videolarla belgelediklerini belirtti.

Bunun yanında, Büyükşehir Belediyesi’nin imar planında yer alan yol ve istinat duvarını inşa etmediğine dikkat çeken Baştuğ, “Yolun, su giderlerinin ve istinat duvarlarının yapılması buradaki konutların sular altında kalmasını engelleyecek tedbirlerdir.” diyerek, site sakinlerinin her yağmurda evlerine girmekte zorlandığını vurguladı.

“TEMİZLİK YAPILMIYOR, ÇÖP SULARI EVİMİZİN ÖNÜNE DÖKÜLDÜ”

Yenimahalle Belediyesi’nin temizlik hizmetlerini de aksattığını dile getiren Baştuğ, “Park girişindeki çöp konteynerleri aylarca devrik durumda idi. Bu nedenle çöpler sürekli olarak ortaya yayılmakta idi.” ifadelerini kullandı. Tepkiler üzerine konteynerlerin yerinin değiştirildiğini ve düzenli hale getirildiğini aktaran Baştuğ, ancak hâlâ 1858. Cadde ile Cengiz Aytmatov Caddesi arasındaki alanda temizlik yapılmadığını ve bu alanın çöplüğe döndüğünü söyledi.

Baştuğ, ayrıca belediyeye ait bir çöp kamyonunun 12 Mayıs 2025 sabahı topladığı çöplerin suyunu sitenin giriş kapısı önüne boşalttığını iddia ederek, “Alenen suç işlemiş olan kamyon hakkında site sakinlerinin şikayetçi olması üzerine belediye aylarca ihmal ettiği işi yerine getirerek ancak o zaman temizlik yapmıştır.” dedi.

“DEV EKRAN KONUTLARIN DİBİNE KURULDU”

Baştuğ, parkın içine konulan dev ekranın da yerleşim alanına çok yakın kurulduğunu belirterek, “480 dönüm arazi içinde hiç yer yokmuş gibi, yine bizim konutlara çok yakın bir yere yapılmıştır.” dedi. Şu an yalnızca maç yayınlarında kullanılan ekranın yüksek ses düzeyiyle ciddi rahatsızlık verdiğini söyledi.

“BELEDİYELER GÖREVİNİ YERİNDE VE DÜZGÜN YAPMALI”

Site sakinleri olarak Ankara Büyükşehir ve Yenimahalle Belediyelerinden beklentilerini dile getiren Baştuğ, “İlgili alanlardaki imalatları ve görevlerini burada yaşayan sakinlerin huzurunu kaçırmadan ve sağlıklarını tehlikeye sokmadan yapmalarını beklemekteyiz.” dedi.