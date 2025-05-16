Cumhuriyet’in simge parklarından Gençlik Parkı’nın mimari, toplumsal ve kültürel geçmişi, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin düzenleyeceği etkinlikle mercek altına alınıyor. “Genç Cumhuriyet’in Hafıza Mekânı: Gençlik Parkı” başlıklı programda söyleşi ve belgesel gösterimi ile bu önemli kamusal alanın modernleşme sürecindeki rolü ele alınacak.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Cumhuriyet döneminin simge mekânlarından Gençlik Parkını odağına alan özel bir etkinlik düzenliyor. “Genç Cumhuriyet’in Hafıza Mekânı: Gençlik Parkı” başlıklı program, 22 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 19.00’da, Mimarlar Odası Ankara Şubesi 5. Kat Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Programda, mimar Prof. Dr. Zeynep Uludağ, “Modernleşme, Temsil ve Toplumsal Hafıza Bağlamında Gençlik Parkı” başlıklı bir söyleşi yapacak. Ardından yönetmen Deniz Şengenç Tunca tarafından hazırlanan “Her Şey Akar: Bir Gençlik Parkı Belgeseli”nin gösterimi yapılacak.

Cumhuriyet’in simgesel kamusal alanı

1943 yılında halkın kullanımına açılan Gençlik Parkı, Ankara’nın sosyal ve kültürel hayatında önemli bir yere sahip. Cumhuriyet’in modernleşme ve planlama ilkeleriyle şekillenen park, başkentin kamusal yaşamına yön veren sembollerden biri olarak kabul ediliyor. Etkinlikte parkın kuruluş süreci, mimari yapısı ve zaman içindeki dönüşümü; tarihsel, toplumsal ve mekânsal yönleriyle ele alınacak.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nden yapılan açıklamada, “Kent belleğinin, kamusal alanın dönüşümünün ve Gençlik Parkı’nın tarihsel yolculuğunun konuşulacağı bu programa tüm meslektaşlarımızı ve ilgilileri davet ediyoruz” denildi.

Etkinlikte, mimar Prof. Dr. Zeynep Uludağ tarafından “Modernleşme, Temsil ve Toplumsal Hafıza Bağlamında Gençlik Parkı” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirilecek. Ayrıca, yönetmen ve yapımcı Deniz Şengenç Tunca tarafından hazırlanan “Her Şey Akar: Bir Gençlik Parkı Belgeseli” adlı belgeselin gösterimi yapılacak.