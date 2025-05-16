DMM tarafından yapılan açıklamada, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 10. Yargı Paketi hakkında önemli bilgiler paylaşıldı. Açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Yeni yargı paketiyle 12 yıl ceza alan biri 9 ay hapis yatıp çıkacak' iddiası doğru değildir." ifadesi yer aldı.

Adalet Bakanlığının çalışmalarının sonucunda, 2 yılın altındaki suçların cezasızlık algısına yol açtığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda hazırlanan yargı paketinin yasalaşması halinde, cezası 2 yılın altındaki suçlarda cezaevine girme zorunluluğu getirileceği ifade edildi.

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"Yargı Paketi, Ceza İndirimini Değil, Cezaevine Girme Zorunluluğunu Getiriyor"

Açıklamada, yeni yargı paketinin cezalarda indirime gitmediği, aksine 2 yılın altında ceza alanların da cezaevine girmesini sağlayacak bir düzenleme olduğu vurgulandı. Ayrıca, 2 yılın altında ceza alan suçlar için en az 8'de 1 oranında cezaevinde kalma zorunluluğu getirileceği belirtildi. Bu düzenleme ile ilgili yapılan açıklamada, "12 yıl ceza alan birinin 9 ay hapis yatıp çıkacağı" yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğu ifade edildi.

Yargı Paketi: İnfaz Düzenlemesi, Af Değil

Yargı paketinin bir genel af değil, yalnızca infaz düzenlemesi olduğu belirtilen açıklamada, kamuoyunun manipülasyonlara itibar etmemesi istendi.

Kaynak: AA