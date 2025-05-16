Nallıhan Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında engelli bireylerin eğlenebileceği bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Kaymakam Semih Doğanoğlu, CHP İlçe Başkanı Mustafa Sarıkaya, MHP İlçe Başkanı Ferhat Efe ve Belediye Meclis Üyeleri de katıldı.

"Hep birlikte daha engelsiz bir dünya için çalışıyoruz"

Etkinlikte konuşan Başkan Güngör'ün ifadeleri şöyle: "10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında düzenlediğimiz etkinlikte, engelli bireylerimizin azmini, gücünü ve hayatımıza kattıkları güzellikleri bir kez daha yakından görme fırsatı bulduk. Hep birlikte daha engelsiz bir dünya için çalışıyor, her alanda daha görünür ve güçlü olmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Katılımlarıyla bizleri onurlandıran Kaymakamımız Sn. Semih Doğanoğlu’na, CHP İlçe Başkanımız Sn. Mustafa Sarıkaya’ya, MHP İlçe Başkanı Sn. Ferhat Efe’ye, Belediye Meclis Üyelerimize, İlçe Protokolüne ve tüm hemşehrilerimize teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.