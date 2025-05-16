Türkiye’de kamu maliyesi yapısal bir dönüşüm sürecinden geçerken, malmüdürlüklerinin kapatılması ve hizmetlerin il merkezlerine taşınması gündemdeki yerini koruyor. Ancak bu adım, sadece yapısal değil, aynı zamanda personel düzeyinde ciddi tartışmaları da beraberinde getiriyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Devlet Memurları Sendikası (SAVDES-SEN) Genel Başkanı ve Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Sekreteri Tuncay Cengiz, “Malmüdürlerimiz yalnız değil. Artık dayanışma zamanı” diyerek sürecin personel üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Cengiz, sürecin personel üzerinde ciddi belirsizlik ve kaygı yarattığını belirterek, “Malmüdürlerimiz yalnız değil, artık dayanışma zamanı” mesajı verdi.

Türkiye’de kamu maliyesinin yeniden yapılandırılması çerçevesinde gündeme gelen malmüdürlüklerinin kapatılması süreci tartışmalara neden oldu. SAVDES-SEN Genel Başkanı Tuncay Cengiz, açıklamasında sürecin sadece idari yapıyı değil, aynı zamanda mali alanda uzmanlaşmış kamu görevlilerinin kariyerini olumsuz etkilediğini söyledi.

Cengiz, Gelir İdaresi Başkanlığı ile Muhasebat Genel Müdürlüğü arasındaki yetki karmaşasına dikkat çekerek, bu durumun reform sürecinin şeffaflık ve adalet ilkeleri çerçevesinde yürütülüp yürütülmediği konusunda soru işaretleri oluşturduğunu ifade etti.

Yapılan düzenlemelerin bürokratik verimliliği azalttığını vurgulayan Cengiz, modern teknolojilere (dijitalleşme ve yapay zekâ) geçişin yetersiz kaldığını, muhasebat personelinin mali haklarının göz ardı edildiğini ve bu durumun teşkilat içinde huzursuzluğa neden olduğunu söyledi.

"Personel belirsizlik içinde"

Vergi dairelerine geçmek istemeyen personelin hangi kamu kurumlarına yönlendirileceğine dair net bir planın olmadığını söyleyen Cengiz, “Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün hâlâ süreçle ilgili net bir yol haritası sunmaması, sahadaki çalışanların kaygılarını artırıyor” dedi.

SAVDES-SEN'den 7 maddelik çağrı

Cengiz, açıklamasında sürece ilişkin şu sorulara net yanıt verilmesi gerektiğini belirtti:

Malmüdürlüklerinin kapanma süreci nasıl işleyecek?

Gelecekte nasıl bir yapı öngörülüyor?

Personelin görev yeri değişikliklerinde nasıl bir planlama yapılacak?

Merkezden uzak ilçelerdeki personel il merkezine mi taşınacak?

Vergi dairesine geçmeyen personel başka kurumlara yönlendirilecek mi?

Süreçle ilgili neden yeterli bilgilendirme yapılmıyor?

Yeni görev yerlerinde mali ve özlük hak kaybı yaşanacak mı?

“Sürecin takipçisiyiz, gerekirse sendikal eylem gündeme gelir”

Tuncay Cengiz, son olarak devletin yeniden yapılandırma sürecinde kamu çalışanlarının görmezden gelinmemesi gerektiğinin altını çizerek, “Bu belirsizlik sona erdirilmeli. SAVDES-SEN olarak, üyelerimizin bize verdiği yetki doğrultusunda sürecin yakından takipçisi olacağız ve gerektiğinde sendikal tepki göstermekten geri durmayacağız” dedi.