Gazeteci İsmail Saymaz, 56 gündür süren ev hapsinin bugün itibarıyla kaldırıldığını duyurdu. Saymaz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kendisine destek veren eşine, ailesine ve avukatlarına teşekkür etti.

Saymaz, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "56 gündür devam eden ev hapsim bugün itibarıyla kaldırıldı. Bu süreçte beni yalnız bırakmayan eşime, aileme, sevgili avukatlarım Turgut Kazan, Aslı Kazan ve Serdar Laçin’e, desteğini ve dayanışmasını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim."

NE OLMUŞTU?

Gezi Parkı soruşturması kapsamında hakkında “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla ev hapsi kararı verilen gazeteci İsmail Saymaz, 56 gün süren adli kontrol tedbirinin bugün itibarıyla kaldırıldığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 19 Mart sabahı gözaltına alınan Saymaz, 21 Mart’ta sevk edildiği mahkeme tarafından ev hapsiyle cezalandırılmıştı. Gözaltına alınmadan önce, 15 Mart'ta yaptığı sosyal medya paylaşımıyla yurt dışı yasağı konduğunu ve pasaportuna el konduğunu kamuoyuna duyuran Saymaz, tatil için yola çıktığı sırada bu tedbirleri öğrendiğini açıklamıştı.

Halk TV yazarı ve yorumcusu olan Saymaz, gözaltı işleminin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ifade vermiş, daha sonra savcılık kararıyla mahkemeye çıkarılmıştı. Soruşturma dosyasına erişim ise hakimlik kararıyla kısıtlanmıştı.