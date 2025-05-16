BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Diyarbakır, Batman, Bingöl, Mardin, Muş, Siirt ve Şırnak’ta Kurum görev alanında bulunan gazete ve internet haber sitesi temsilcileriyle bölge toplantısında bir araya geldi.

Diyarbakır Kayapınar Halk Kütüphanesi’nde düzenlenen toplantıda Genel Müdür Erkılınç, bölgede 40 gazete ile 22 internet haber sitesinin resmî ilan ve reklam yayımladığını, 2 internet haber sitesinin de bekleme süresinde bulunduğunu belirtti. Erkılınç, 2025 yılının ilk 3 ayında Diyarbakır Bölge Müdürlüğüne bağlı yayınlara 32 milyon 669 bin 720 TL’si resmî ilan, 478 bin 757 TL’si reklam olmak üzere toplam 33 milyon 148 bin 477 TL tutarında devlet desteği sağlandığını bildirdi.

Bu tutarların çok daha yukarılara çıkmasını istediklerini kaydeden Erkılınç, bundan daha önemli gördükleri hususun ise mevcut ilanların gelişine dair devamlılığın sağlanması olduğunu söyledi.

Her yıl binlerce ilanı farklı gerekçelerle kaybettiklerini vurgulayan Erkılınç, “Resmî İlan Fiyat Tarifesinin yüksek bulunması bir yana; gazetelerimizin satış rakamları ile nitelik ve etki gücü kaybı en büyük faktör olarak önümüze çıkıyor. Böylesi yayınların varlığı masada elimizi zayıflatmakla ve ilan kaçışına neden olmakla kalmıyor, reklamların başka mecralara yönlenmesinde de başat rol oynuyor. Mesleğin gerçek sahipleri olarak sizler, tırnak içinde söylüyorum aranızdaki yanlışları düzeltmediğiniz veya çemberin dışına çıkarmadığınız müddetçe yol alamayacağımızı özellikle vurgulamak istiyorum” dedi.