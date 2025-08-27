Mimarsinan Mahallesi Aras Sokak'taki bir apartmanın bodrum katında ikamet eden ve 2 yıl önce boşandıkları öğrenilen eski eşi H.C'yi 8 yerinden bıçakladıktan sonra kaçan U.A. polis ekiplerince saklandığı ikamette yakalandı.

Adreste yapılan aramada, suç aleti olduğu tespit edilen 1 bıçak ele geçirildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

- Olay

Evvelsi gün U.A, Manisa'dan Mimarsinan Mahallesi Aras Sokak'taki bir apartmanın bodrum katında ikamet eden eski eşi H.C'nin yanına gelmiş ve henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sırasında H.C'yi bıçakla yaralamıştı.

Yaralanan H.C, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile polisten yardım istemiş, olay yerine gelen polis ekiplerinin çağrısı üzerine eve sağlık ekipleri sevk edilmiş, ağır yaralanan H.C. ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.