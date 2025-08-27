Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer veridli:

" İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekiplerimiz, sosyal medyada yer alan “domateslerin kasaları ile birlikte çöpe dökülmesi” görüntülerine ilişkin olarak 26.08.2025 tarihinde Ataşehir’de faaliyet gösteren ilgili market işletmesinde denetim gerçekleştirmiş olup; denetim sonucunda, görüntülerde yer alan ürünlerin halen reyonda satışta bulunan “Salçalık Sosluk Domates” olarak satıldığı tespit edilmiştir.

Firma kayıtlarının incelenmesiyle; 22.08.2025 – 26.08.2025 tarihleri arasında işletmeye 20.897 kg domatesin girişi yapıldığı, 1.700 kg’lık kısmının satış özelliğini yitirdiği için firma tarafından imha edildiği, İmha işlemlerine ilişkin tutanak ve faturaların denetim ekiplerimize teslim edildiği belirlenmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak, tüketici haklarının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerimize aralıksız devam ettiğimizi; hiçbir haksız ve usülsüz ticari faaliyete geçit vermeme konusunda kararlılığımızı kamuoyunun dikkatine sunarız."

