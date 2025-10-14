CHP Tunceli İl Başkanı Kemal Özcan ve parti üyeleri, önceki dönem Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu’nun parti içinde kutuplaşmaya neden olduğunu ileri sürerek, genel merkezin sessiz kalmasını protesto etti. Özcan ve beraberindeki partililer, duruma tepki göstermek amacıyla CHP Tunceli İl Başkanlığı binasında kendilerini kilitleyerek nöbet başlattı.

“Partide iç huzuru sağlamakta zorlanıyoruz”

İl Başkanı Kemal Özcan, göreve geldiklerinden bu yana partide birlik ve beraberliği korumak için çaba gösterdiklerini ancak Polat Şaroğlu’nun parti içi dengeleri bozduğunu öne sürdü. Şaroğlu’nun yerel seçimlerde partiye zarar verdiğini iddia eden Özcan, “Durumu defalarca genel merkeze bildirmemize rağmen herhangi bir adım atılmadı. Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve Ali Abbas Bey’e konuyu ilettik ama dönüş alamadık” dedi.

“Kendi menfaatleri için parti içinde kutuplaşma yaratıyor”

Özcan, Şaroğlu’nun çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini savunarak, “Polat Şaroğlu, kendisine rakip gördüğü isimleri saf dışı bırakmak için örgütlere müdahale ediyor. Pertek ve Ovacık ilçe yönetimlerini görevden aldırdı, merkez ilçe yönetimini kendi ekibiyle değiştirdi. Ancak bu tutum partide büyük rahatsızlık yarattı. Kendisinin halk nezdinde karşılığı kalmadı” ifadelerini kullandı.

“Genel merkez bizi duysun diye nöbetteyiz”

CHP Tunceli İl Başkanı Özcan, parti üyeleriyle birlikte talepleri karşılanıncaya kadar parti binasında kalacaklarını belirtti. Özcan açıklamasında, “Biz kayyımlara karşı mücadele eden bir partiyiz. Ancak bugün benzer bir uygulama kendi içimizde yaşanıyor. Genel merkezimiz sorunlarımızı görmezden geliyor. Bu nedenle partiden çıkmıyor, adalet talebimizi duyurana kadar buradayız. Haksızlığa karşı sessiz kalmayacağız, kendimizi partimize kilitliyoruz” dedi.