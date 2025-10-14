Türkiye, Gürcistan’ın Batum kentinde düzenlenen 2025 Avrupa Takımlar Satranç Şampiyonası’nda tarihi bir başarıya imza attı. A Milli Satranç Takımı genel kategoride tarihteki en iyi derecesini elde ederek 10’uncu, kadınlar kategorisinde ise 16’ncı sırada yer aldı.

40 Ülke Takımı Şampiyonada Mücadele Etti

4-15 Ekim tarihleri arasında Avrupa Satranç Birliği (ECU) ve Gürcistan Satranç Federasyonu tarafından organize edilen şampiyonada, “Genel” ve “Kadınlar” kategorilerinde milli takımlar ülkemizi temsil etti. Avrupa’nın en prestijli satranç organizasyonlarından biri olarak kabul edilen turnuvada, genel kategoride 40, kadınlarda ise 36 ülke takımımücadele etti. Toplamda 376 elit sporcu, ülkeleri adına hamle yaptı.

10 Milli Sporcu Türkiye’yi Temsil Etti

Türkiye’yi genel kategoride GM Ediz Gürel, GM Mustafa Yılmaz, GM Emre Can, GM Vahap Şanal ve GM Işık Can temsil etti. Kadınlar kategorisinde ise IM Ekaterina Atalık, WIM Sıla Çağlar, WIM Gülenay Aydın, WFM Ceren Tırpan ve WFM Elif Zeren Yıldız yer aldı.

Türkiye’den Satranç Tarihinde Bir İlk

Turnuvaya genel kategoride 16’ncı, kadınlar kategorisinde ise 18’inci sırada başlayan milli takımlar, zorlu 10 günün ardından tarihi bir performans gösterdi. A Milli Takım genel kategoride 10’unculuğu elde ederek Türkiye’nin Avrupa Takımlar Satranç Şampiyonası tarihindeki en iyi derecesine ulaştı. Kadınlar Milli Takımı ise 16’ncı sırada şampiyonayı tamamladı.

GM Işık Can’dan Gururlandıran Başarı

Genel kategoride yarışan GM Işık Can, turnuvada yedek masada ikincilik derecesi elde ederek Türkiye’ye büyük bir gurur yaşattı.

WFM Ceren Tırpan WIM Normu Aldı

Kadınlar kategorisinde başarılı bir performans sergileyen WFM Ceren Tırpan, gösterdiği üstün oyunla WIM (Kadın Uluslararası Usta) normu kazandı.

Türkiye Organizasyonda da Aktif Rol Aldı

Şampiyonada yalnızca sporcular değil, Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) görevlileri de aktif rol üstlendi. TSF Teknik Kurul Başkanı ve Uluslararası Hakem (IA) Melih Çiçek, organizasyonda Başhakem Yardımcısı olarak görev yaptı.

Ayrıca Avrupa Satranç Birliği (ECU) Kongresi’nde, TSF Başkanı Fethi Apaydın, TSF Asbaşkanı Seçkin Serpil, TSF Yönetim Kurulu Üyesi Alper Efe Ataman ve IA Melih Çiçek Türkiye’yi temsil etti.