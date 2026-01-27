Kaza, saat 21.30 sıralarında Çilingir Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre etkili olan yağışın ardından şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 TP 2367 plakalı İETT otobüsü karşı yönden gelen 34 GJ 9113 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye, hafif ticari aracın içinde sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen hafif ticari aracın içindeki 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anında İETT otobüsünde yolcu olmadığı öğrenildi. Kazaya karışan araçların çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. (DHA)
Arnavutköy’de İETT Otobüsü Kaza Yaptı: 2 Yaralı
İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde yağış sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan İETT otobüsü, karşı yönden gelen hafif ticari araca çarptı. Kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: DHA
