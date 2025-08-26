Sendika tarafından yapılan açıklamada, uzlaşmazlıkla sonuçlanan toplu sözleşmede 58 kazanımın tutanakla kayıt altına alındığı ancak Hakem Kurulu’nda yapılan oylamalarda sorunların çözülemediği vurgulandı.

Açıklamada, “Verdiğimiz tepkiler ve Hakem Kurulu’ndaki ısrarımızla bazı olumlu adımlar atıldı ama bunlar sorunu çözmez. Bu nedenle Hakem Kurulu’ndan çekildik” ifadeleri yer aldı.

Memur-Sen’in bu kararı, kamu çalışanlarının maaş ve sosyal haklarına yönelik süren tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.