Mobilya sektöründeki işini 2000 yılında kendi isteğiyle bırakan Ayvaz, hobi amaçlı 3 kovanla başladığı arıcılığa zamanla bağlanarak kovan sayısını artırdı.

Arıcılıkla ilgili araştırmalar yapan Ayvaz, ürettiği bala ilginin her geçen yıl artmasıyla kovan sayısını 25 yılda 400'e yükseltti.

Kışın sert geçtiği ilçesinden yılın belirli dönemlerinde farklı illere götürerek arı ölümlerini azaltan Ayvaz, yılda ortalama 2 ton bal hasadı yapıyor.

Arıcılıktan elde ettiği gelirle 2 kız çocuğunu okutup meslek sahibi yapan, kendi sigortasını da yatırıp emekli olan Ayvaz, işini tek başına severek sürdürüyor.

Bu yıl mevsim güzel geçti

Selahattin Ayvaz, AA muhabirine, arının hızlı çoğalan bir canlı olduğunu, 3 kovanı 25 yılda 400'e çıkarttığını söyledi.

Erciyes Dağı'nın eteklerindeki bağında arı sütünden polenine kadar pek çok organik ürün yaptığını ifade eden Ayvaz, bu yıl mevsimin güzel geçtiğini belirtti.

Arıcılığı sevdiğini vurgulayan Ayvaz, 'Kışın Mersin'e gidiyorum. Mersin bölgesinde kışlatma yapıyorum. Mayıs ayına doğru da buraya geliyorum. Orada narenciye ve çiçek olduğu için, o bölgede arı kendini geliştiriyor. Burada da bal hasadı yapıyorum.' dedi.

Arıların keven ve kekik ağırlıklı çiçeklerden polen aldığını anlatan Ayvaz, bu yıl 2 ton civarında bal üretimi yaptığını söyledi.

Balı perakende olarak sattığını kaydeden Ayvaz, 'Hacılar Belediyesinin de katkısıyla Hacılar Tarımsal Kalkınma Kooperatifini kurduk. Ben de kooperatif başkanıyım. 'Hacılar' isimli markayı aldık. O marka altında da satış yapıyoruz. İşim güzel, yaptığım işi seviyorum. Doğayla iç içesin. Ekonomiye katkı sağlıyorum. Arıcılar bu yönde çok iyi işler yapıyor.' diye konuştu.

Ayvaz, her yıl tahlillerini yaptırıp piyasaya sürdüğü organik ve kaliteli balının yoğun ilgi gördüğünü sözlerine ekledi.