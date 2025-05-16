Bakırhan’ın açıklamalarına karşılık olarak, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan yazılı açıklamada, güvenlik korucularının terörle mücadeledeki önemli rolü vurgulandı. MSB açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Terörle mücadelede devletinin ve milletinin yanında yer alarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve güvenlik güçlerimiz ile birlikte omuz omuza büyük bir cesaretle görev yapan ve gözünü kırpmadan şehit ve gazi olan Güvenlik Korucularımız, terörle mücadelenin gerçek kahramanlarındandır. Devlet-millet bütünleşmesinin güzel bir örneği olarak daima devletinin yanında yer alan Güvenlik Korucularımızı hedef alan açıklamalar, milletimizin engin feraseti ile birlik ve dayanışma ruhu karşısında beyhude bir çaba olmaktan öteye geçemeyecektir."

Korucuların Önemli Rolü Vurgulandı

Milli Savunma Bakanlığı, güvenlik korucularının yalnızca silahlı mücadeleye katılmakla kalmayıp, aynı zamanda köylerinde huzur ve güveni sağlamada büyük bir görev üstlendiklerini de belirtti. Bakanlık, açıklamada, korucuların devletin en zorlu coğrafyalarında, terörle mücadelede yer aldığı ve halkın güvenliği için kritik bir rol oynadığını vurguladı.

Siyasi Tartışmalar ve Kamuoyu Tepkisi

Tuncer Bakırhan’ın açıklamaları, kamuoyunda ve siyasette farklı tepkilere yol açtı. Koruculara yönelik sözler, terörle mücadelede hayatlarını hiçe sayan kahramanların görevlerini küçümseyen bir yaklaşım olarak eleştirildi. MSB'nin yanıtı, güvenlik korucularına duyulan minnet ve saygıyı açıkça ortaya koyarak, Bakırhan'ın açıklamalarına karşı güçlü bir duruş sergiledi.

Terörle mücadelede devletinin ve milletinin yanında yer alarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve güvenlik güçlerimiz ile birlikte omuz omuza büyük bir cesaretle görev yapan ve gözünü kırpmadan şehit ve gazi olan Güvenlik Korucularımız, terörle mücadelenin gerçek kahramanlarındandır.… pic.twitter.com/4iqcu6xOEr — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 16, 2025