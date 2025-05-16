HABER: Abbas SATIR

16 Mayıs 1992'de Prof. Dr. Mehmet Haberal, ekibiyle birlikte, dünyada ilk kez aynı canlı donörden kısmi karaciğer ve böbrek naklini gerçekleştirdi.

Öğretmen Nevin Teke, böbreğinin birini ve karaciğerinin üçte birini, kendisi gibi öğretmen olan ve sirozun pençesinde her geçen gün ölüme yaklaşan 24 yaşındaki kızı Ayşenur Teke'ye verdi. Operasyon, tam 15 saat sürmüştü. O dönemde tüm gazeteler, "Mucize ameliyat" manşeti attı.

NASIL GERÇEKLEŞTİRDİ?

Dünyada organ nakline yön veren 16 Mayıs'ın 33. yılında, Prof. Dr. Mehmet Haberal, önce hastalarının vizitini gerçekleştirdi. Sonrasında, dünyada binlerce kronik organ hastasını yeniden yaşam yolculuğuna başlatan o tarihi süreci genç doktorlara anlattı.

Önce Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anan Haberal, Lozan vurgusu yaptı.

Sağlık neferleri de 16 Mayıs'ın dünya tıbbındaki önemini vurguladı, Haberal'a teşekkür etti.

Prof. Dr. Haberal, "Hayat bağışlayın" diyerek, organ bağışı çağrısında bulundu.