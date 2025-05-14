İYİ Parti, terör örgütü PKK’nın fesih açıklamasında Türkiye Cumhuriyeti’nin temel taşlarından biri olan Lozan Antlaşması’nı hedef almasına sert tepki gösterdi.

Parti, bu açıklamaya karşı sembolik bir adım atarak bu haftaki Grup Toplantısı’nı Ankara’daki Lozan Parkı’nda gerçekleştirme kararı aldı.

Toplantının yapılacağı alanda öğle saatlerinden itibaren partililer ve vatandaşlar toplanmaya başladı. Gözler İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun yapacağı açıklamaya çevrildi.

İYİ Parti Genel başkanı Müsavat Dervişoğlu yaptığı konuşmada:

"Cumhuriyet tarihimizin en büyük ihanetinin ve onun en büyük sahnelerinden birine şahitlik ediyoruz. Bu ihaneti, ABD, Avrupa ve İsraili yazıyor maşaları PKK, PYD, YPG ve KCK paraflıyor. Ortakları AKP ve MHP ise imzalıyorlar.

Ana muhalefet ve Meclis'te grubu bulunan diğer siyasi partiler ise siyasi gerekçelerle ve acaba yarınlarda neler olur kaygısıyla doğrudan bir karşı duruş sergileyemiyor, kah memnuniyet duyup alkışlıyorlar, kah tereddüt edip kafalarını kuma gömüyorlar. Bugün korkuyla ve tereddütle hareket edilecek gün değildir. Bugün korkunun üzerine cesaretle yürüme günüdür" diyerek sözlerine başladı.

Dervişoğlu'ndan Lozan Parkı'nda Sert Mesajlar: “Cumhuriyet Tarihinin En Büyük İhanetiyle Karşı Karşıyayız”

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin bu haftaki grup toplantısını Ankara'daki Lozan Parkı’nda gerçekleştirdi. Gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, Türkiye'nin çok ciddi bir ihanet sürecinden geçtiğini savundu.

“Bu İhaneti Yazıyorlar, Onlar da İmzalıyor”

Konuşmasında, küresel güçlerin terör örgütleriyle olan bağlantısına dikkat çeken Dervişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyet tarihimizin en büyük ihanetinin ve onun en büyük sahnelerinden birine şahitlik ediyoruz. Bu ihaneti, ABD, Avrupa ve İsrail yazıyor; maşaları PKK, PYD, YPG ve KCK paraflıyor. Ortakları AKP ve MHP ise imzalıyorlar.”

“Muhalefet Korkuyor, Kafasını Kuma Gömüyor”

Dervişoğlu, ana muhalefet ve diğer siyasi partilerin yeterince karşı duruş sergilemediğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

“Ana muhalefet ve Meclis'te grubu bulunan diğer siyasi partiler, siyasi gerekçelerle ve ‘acaba yarınlarda neler olur’ kaygısıyla doğrudan bir karşı duruş sergileyemiyor. Kah memnuniyet duyup alkışlıyorlar, kah tereddüt edip kafalarını kuma gömüyorlar. Bugün korkuyla ve tereddütle hareket edilecek gün değildir. Bugün korkunun üzerine cesaretle yürüme günüdür.”

“MHP ve DEM Aynı Çiçeğin Tomurcuğu Oldular”

Siyasi ittifakların Türkiye siyasetini zehirlediğini öne süren Dervişoğlu, MHP ve DEM Parti'yi hedef aldı:

“Bugün aynı çiçeğin tomurcuğu olarak açan MHP ve DEM, dört seçim boyunca muhalefeti enfekte ettiler. Biri dışarıdan terörize ederek, diğeri muhalefetmiş gibi görünerek; biri AKP, diğeri PKK güdümünde siyaseti durmaksızın zehirlediler.”

“Artık Gizleyecek Hiçbir Şeyleri Kalmadı”

Sürecin son aşamaya geldiğini belirten Dervişoğlu, şöyle konuştu:

“Bu oyunun giriş ve gelişme aşamaları tamamlanmış, artık sonuç aşaması sahneye konulmuştur. Tek tesellim, hiçbirinin gizleyecek bir şeyi kalmamıştır. Sözde kralları gibi, müttefikleri de, soytarıları da çıplaktır, çırılçıplaktır!”

“Barış Diyerek PKK ile İttifakı Meşrulaştırıyorlar”

Dervişoğlu, iktidarın terör örgütüyle olan ilişkisini eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

“Yıllarca PKK yaftasıyla siyaseti kirletip, dizayn edip iktidarda kalanlar, bugün PKK ile ittifaklarını barış diye meşrulaştırıyorlar.”