Etimesgut Belediyesi, ilçe halkının vergi işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla yeni bir hizmeti devreye aldı. İlçenin yoğun ziyaretçi alanlarından biri olan Optimum Alışveriş Merkezi’nde “Vergi Ödeme Noktası” kuruldu.

Yeni uygulama sayesinde vatandaşlar, belediyeye ait vergi ödemelerini alışveriş merkezinde yer alan bu noktadan hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilecek. Nakit veya kredi kartı ile ödeme yapılabilen noktada, aynı zamanda geçmiş borç sorgulama işlemleri de yapılabilecek.

Hafta Sonu ve Mesai Sonrası Ödeme Kolaylığı

Vergi Ödeme Noktası, özellikle yoğun çalışan bireylerin işten çıktıktan sonra ya da hafta sonu alışveriş sırasında işlemlerini aksatmadan gerçekleştirmesine imkân tanıyor. Böylece belediye binasına gitmeye gerek kalmadan vergiyle ilgili işlemler kısa sürede tamamlanabiliyor.

Dijital Sistemle Entegre Hizmet

Optimum AVM’de hizmet veren bu mobil ödeme noktası, Etimesgut Belediyesi’nin dijital vergi altyapısı ile entegre şekilde çalışıyor. Gerçekleştirilen ödemeler anlık olarak sisteme yansıtılıyor ve böylece olası karışıklıkların önüne geçiliyor. Noktada görevli personel, işlem sırasında vatandaşlara destek sağlıyor ve yönlendirme yapıyor.

Etimesgut Belediyesi’nin bu uygulamasıyla vergi işlemlerine erişim daha pratik hale gelirken, zaman tasarrufu da sağlanıyor.