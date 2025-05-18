MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin yeni yüzyıl vizyonu doğrultusunda toplumsal uzlaşma ve birlik çağrısında bulundu.

Bahçeli, Meclis’te tüm partilerin temsil edileceği “Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu” kurulmasını önerdi. Komisyonun 100 üyeden oluşmasını teklif eden Bahçeli, çalışmaların şeffaf ve katılımcı şekilde yürütülmesinin önemine dikkat çekti.

Türkiye’nin kendi iradesiyle yeni bir sayfa açtığını belirten Bahçeli, milletin ortak değerleri etrafında kenetlenmesi gerektiğini vurguladı.

Bahçeli mesajında, "19 Mayıs 1919 ruhu hâlâ meydandadır. Türk milleti geleceğini kendi yazacaktır," ifadelerine yer verdi.

Bahçeli mesajında, 12 Mayıs’ta PKK’nın silah bırakma ve fesih kararını açıklamasının ardından, Türkiye’nin terörle anılan bir ülke olmaktan çıkacağını vurguladı. Bu gelişmeyi “tarihi bir eşik” olarak tanımlayan Bahçeli, “Ok yaydan çıkmıştır. Türkiye artık terörsüz bir geleceği konuşmaktadır” ifadelerini kullandı.

Meclis'e Yeni Komisyon Önerisi

Bahçeli, bu yeni dönemin toplumsal uzlaşıyla pekiştirilmesi gerektiğini belirterek, TBMM çatısı altında 100 üyeli bir “Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi; Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu” kurulmasını önerdi. Komisyonun şeffaf çalışması ve siyasi partilerin orantılı şekilde temsil edilmesi gerektiğini belirtti.

"Türk Milleti Kendi Gücüyle Başarıyor"

Türkiye’nin, hiçbir dış müdahale olmadan, sadece kendi imkanlarıyla terörü sona erdirme yolunda ilerlediğini kaydeden Bahçeli, bu sürecin tüm siyasi ve toplumsal aktörlerin sorumlu diliyle desteklenmesi gerektiğini söyledi. Bahçeli, “Papaza kızıp oruç bozmak bizim inancımızda yoktur” diyerek kutuplaştırıcı söylemlerden kaçınılması çağrısı yaptı.

19 Mayıs'ın Tarihsel Önemi Vurgulandı

Bahçeli mesajında ayrıca, 19 Mayıs 1919’un Türk milletinin esarete başkaldırısı olduğunu hatırlatarak, bu tarihin sadece bir başlangıç değil, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş iradesinin ilk adımı olduğunu belirtti. “Bandırma Vapuru, Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkülerini taşımıştır” diyen Bahçeli, gençlere bu bilinçle sahip çıkılması gerektiğini ifade etti.

Bahçeli, mesajını Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarını rahmet ve minnetle anarak sonlandırdı; Türk gençliğinin ve milletin 19 Mayıs Bayramı’nı kutladı.