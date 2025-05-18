Yeşilçam’ın usta ismi Ahmet Mekin’in (93) kalça kemiği kırıldı. Hastaneye kaldırılan Mekin’in ameliyata alınacağı bildirildi.

1980 yılından beri Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi’nde yaşayan Türk sinemasının usta isimlerinden Ahmet Mekin yürüyüş yaparken koşan bir çocukla çarpıştı. Yere düşen Mekin’in kalça kemiği kırıldı. Bandırma Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ahmet Mekin’in ameliyata alınacağı öğrenildi.

AHMET MEKİN KİMDİR?

Ahmet Mekin, Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olarak tanınır. Asıl adı Ahmet Kurteli olan Mekin, 6 Ağustos 1932 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Oyunculuk kariyerine Bakırköy Halkevi'nde sahne alarak başlamış ve 1957 yılında "Mahşere Kadar" filmiyle sinemaya adım atmıştır .

Mekin, 1957 yılından itibaren yaklaşık 200 sinema filmi ve televizyon dizisinde rol almış, özellikle karakter oyunculuğuyla tanınmıştır. "Aşktan da Üstün" (1961), "Kelebekler Çift Uçar" (1964), "Gurbet Kuşları" (1964), "Bir Türk’e Gönül Verdim" (1969), "Düğün" (1973), "Selvi Boylum Al Yazmalım" (1978), "Kuyucaklı Yusuf" (1985) ve "Seni Kalbime Gömdüm" (1982) gibi önemli yapımlarda performans sergilemiştir .

Tiyatro sahnesinde de aktif olan Mekin, 1969 yılında Güngör Dilmen'in "İttihat ve Terakki" oyununda ve 1972'de Dostlar Tiyatrosu'nda sahnelenen "Abdülcanbaz" oyununda rol almıştır .

1980'lerden itibaren televizyon dizilerinde de boy gösteren Mekin, "Geçmiş Zaman Elbiseleri", "Bir Yürek Satıldı", "Bağrıyanık Ömer ile Güzel Zeynep", "Bir Adam Yaratmak", "Denizin Kanı", "Bugünün Saraylısı", "Tatar Ramazan" ve "Not Defteri" gibi yapımlarda rol almıştır

Ahmet Mekin, 1957 yılında oyuncu Şükran Sabuncu ile evlenmiş ve 2020 yılına kadar süren bu evliliklerinden Zeynep ve Kezban adında iki kızları olmuştur .

Kariyeri boyunca birçok ödül kazanmış olan Mekin, 1992'de 4. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Başarı Ödülü", 2002'de 39. Altın Portakal Film Festivali'nde Yıldırım Önal Anı Ödülü, 2010'da 15. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde Sinema Onur Ödülü, 2011'de 30. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştır. Ayrıca 2018'de 25. Uluslararası Adana Film Festivali'nde Yaşam Boyu Onur Ödülü ve 2019'da 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde de Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görülmüştür .

Ahmet Mekin, Türk sinemasının yaşayan en yaşlı erkek oyuncusu olarak 93 yaşında olup, sinema ve tiyatro dünyasında uzun yıllar boyunca izleyicilerine unutulmaz performanslar sunmuştur .