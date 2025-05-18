Yavaş, 19 Mayıs’ın yalnızca bir bayram değil, aynı zamanda milletin yeniden ayağa kalkışının, bağımsızlığa yürüyüşünün sembolü olduğunu vurguladı.

Başkan Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe emanet ettiği bu büyük günü hep birlikte yaşamak için buluşuyoruz” diyerek, 19 Mayıs Pazar günü saat 11.00’de Güvenpark’tan Anıtkabir’e yapılacak yürüyüşe tüm halkı davet etti.

Yavaş’ın bu çağrısı, sadece bir anma etkinliği değil, aynı zamanda toplumsal hafızayı tazeleyen bir hatırlatma niteliği taşıyor. Özellikle gençlerin katılımıyla anlam kazanacak yürüyüş, başkentin 19 Mayıs coşkusuna da ivme kazandıracak.

Güvenpark-Anıtkabir hattında yapılacak yürüyüşün, hem başkentteki bayram kutlamalarına hem de Cumhuriyet’in temel değerlerine bağlılık mesajına dönüşmesi bekleniyor. Ankaralılar ise bu çağrının ardından Pazar sabahı erken saatlerde meydanlarda toplanmaya hazırlanıyor.

19 Mayıs Nedir ve Nasıl Bayram Oldu?

19 Mayıs, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi ve Cumhuriyet'in kuruluşunun ilk adımlarının atıldığı tarihtir. Bu tarih, sadece bir günün ötesinde, Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık için verdiği mücadelenin başlangıcını simgeler.

19 Mayıs'ın Tarihi Önemi

19 Mayıs 1919, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun’a çıkış tarihi olup, Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gündür. Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarında ülke işgal altında ve halk çaresiz durumdayken, Atatürk bu tarihte Samsun’a çıkarak, Anadolu’da Kurtuluş Savaşı'nı başlatmıştır. Bu adım, sadece askeri bir direnişi başlatmak değil, aynı zamanda Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesini dünya sahnesine ilan etmek anlamına geliyordu. Atatürk, bu tarihi adımını halkla birlikte yürütmek, milletin tüm unsurlarını bu kutsal mücadelede bir araya getirmek için kullanmıştır.

19 Mayıs'ın Bayram Olması

19 Mayıs, ilk kez 1935 yılında resmî olarak "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kabul edilmiştir. Bu karar, Atatürk’ün gençliği Cumhuriyet’in teminatı olarak görmesinin ve onları Türk milletinin geleceği olarak konumlandırmasının bir sonucudur. Atatürk, 19 Mayıs’ı gençliğe ithaf ederek, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin bayramla taçlanmasına karar vermiştir.

19 Mayıs'ın Bayram Olarak Anlamı

19 Mayıs, sadece Kurtuluş Savaşı'nın başladığı bir tarih olmakla kalmaz, aynı zamanda Türk milletinin yeniden ayağa kalktığı, kendi kaderini tayin ettiği bir gündür. Atatürk'ün Samsun’a çıkarak başlattığı bu mücadele, sadece askeri zaferlerle değil, aynı zamanda milletin bağımsızlık ve özgürlük için gösterdiği birlik ve beraberlik ile kazanılmıştır.

Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilen bu özel gün, aynı zamanda Atatürk’ün gençliğe olan güveninin ve onların Cumhuriyet’in teminatı olarak gördüğü rolünün bir simgesidir. Bu bayram, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Atatürk’ün vizyonunun ve gençliğe verdiği önemin hatırlatıldığı bir gündür.

Günümüzde 19 Mayıs

Bugün 19 Mayıs, hem bir milli bayram hem de Atatürk’ün gençliğe emanet ettiği Cumhuriyet’in bir kutlaması olarak Türkiye genelinde coşkuyla kutlanmaktadır. Aynı zamanda 19 Mayıs, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak her yıl büyük bir anlam taşır. Türkiye'de okullarda, çeşitli etkinliklerle bu gün kutlanırken, özellikle gençler için özel bir anlam taşır. Bayram, hem Cumhuriyetin temellerinin atıldığı hem de Türk milletinin bağımsızlık yolundaki kararlılığının simgesi olarak her yıl anılmaktadır.