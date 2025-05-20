Avşar, 8 Mayıs’ta düzenlenen “İstanbul Deprem Dönüşümü Değerlendirme Toplantısı”nda verilen mesajların içi boş olduğunu belirterek yazılı soru önergesiyle Meclis’e taşıdı.

Avşar, 8 Mayıs’ta düzenlenen “İstanbul Deprem Dönüşümü Değerlendirme Toplantısı”nda Bakan Kurum’un dile getirdiği ifadelerin somut bir yol haritasına dayanmadığını belirterek, yazılı soru önergesi verdi.

Bakanlığın açıklamalarında İstanbul’daki dönüşümün bütüncül bir plan ve finans kaynağından yoksun olduğunu belirten Avşar, “Yol haritası yok, takvim yok, para yok. Dönüşüm nerede?” diye sordu.

“600 bin konut hâlâ risk altında”

Toplantıda Bakan Kurum’un, İstanbul’da acilen dönüştürülmesi gereken 600 bin konut bulunduğunu dile getirdiğini hatırlatan Avşar, “Yıllardır aynı şeyler konuşuluyor. Aradan geçen onca yıla rağmen hâlâ bu cümleleri duymak kabul edilemez. İktidarın söylemiyle eylemi örtüşmüyor” dedi.

“İktidar, kameralar önünde başka; Meclis’te kulaklarını kapatıyor”

Bakan Kurum’un konuşmasında “Tüm siyasi partileri sürece dahil etmeye hazırız” sözlerine de değinen Avşar, bugüne kadar yaptıkları önerilere kulak verilmediğini ifade etti. Avşar, “İktidar kameralar karşısında ortaklık çağrısı yapıyor ama gerçek hayatta tek başına hareket ediyor. İstanbul gibi bir şehirde bu tavır kabul edilemez” dedi.

Komisyon soruları Meclis’e taşındı

Toplantının ardından kurulacağı açıklanan İstanbul Kentsel Dönüşüm Komisyonu’nun işleyişine dair detayların da belirsiz olduğunu belirten Avşar, şu sorulara yanıt istedi:

Komisyonun üyeleri kimlerden oluşacak?

Alınacak kararlar bağlayıcı mı olacak?

Her ilçenin risk durumu göz önüne alınarak öncelikli bir planlama yapılacak mı?

STK’lar, medya, üniversiteler sürece dahil edilecek mi?

“Ulusal Risk Kalkanı” ve “Yüzyılın Dönüşümü” projeleri kapsamında kamuoyu ne zaman ve nasıl bilgilendirilecek?

Avşar, İstanbul’un deprem gerçeği karşısında hâlâ somut adımlar atılamamış olmasının büyük bir risk barındırdığını söyledi.