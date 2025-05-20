2022-2023 sezonunun ortasında Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr’a transfer olan Cristiano Ronaldo’nun buradaki serüveni sona yaklaşıyor. 30 Haziran’da sözleşmesi sona erecek olan Portekizli yıldızın geleceği büyük merak konusu olurken, adı sürpriz bir şekilde Beşiktaş ile anılmaya başladı.

Transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Ronaldo’nun ismi dünya genelinden beş kulüple birlikte anılıyor. Bu kulüpler arasında Süper Lig’in köklü ekiplerinden Beşiktaş da yer alıyor.

Siyah-beyazlı taraftarlar, sosyal medyada “Come to Beşiktaş” etiketiyle Portekizli yıldıza çağrıda bulunarak gündemi adeta salladı.

Solskjaer Faktörü Dikkat Çekiyor

İddiaları daha da güçlendiren detay ise Beşiktaş’ın şu anki teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer. Ronaldo’nun 2021’de Manchester United’a dönüşü Solskjaer yönetiminde gerçekleşmişti.

Erik ten Hag yönetiminde istediği süreleri alamayan Ronaldo, Norveçli teknik adam dönemimde United’ın en golcü ismi olmuştu.

Şimdi ise Solskjaer’in Beşiktaş’ın başında olması, ikilinin yeniden bir araya gelme ihtimalini akıllara getirdi.

Resmi Açıklama Henüz Yok

Tüm bu söylentilere rağmen, ne Beşiktaş cephesinden ne de Cristiano Ronaldo’nun temsilcilerinden şu ana kadar resmi bir açıklama gelmedi. Ancak sosyal medyada oluşan yoğun ilgi ve taraftarların coşkusu, futbol kamuoyunda büyük bir heyecan yaratmış durumda.

Taraftardan Yönetime Ronaldo Baskısı

İnişli çıkışlı bir sezon geçiren Beşiktaş’ta taraftarlar, Cristiano Ronaldo transferiyle yeni bir başlangıç yapılmasını istiyor. Yeniden yapılanma sürecindeki kulüpte, “Come to Beşiktaş” etiketiyle başlatılan kampanya, hem Ronaldo cephesinin hem de yönetimin dikkatini çekmeyi hedefliyor.

Taraftarlar, bu çağrılarla kulüp üzerinde baskı oluşturarak yönetimi harekete geçirmeye çalışıyor. Yapılan baskının transfer sürecinde etkili olabileceği değerlendiriliyor.

Beşiktaşlı taraftarlar, dünya futbolunun en büyük yıldızlarından birini siyah-beyazlı formayla görmek için umutla gelişmeleri takip ediyor.