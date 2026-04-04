Ankara’da sporseverlerin heyecanla beklediği “1920 Koşusu”, yarın saat 10.00’da start alacak. Göktürk Holding, Keçiören Belediyesi, Trendyol, Kızılay Doğal Maden Suyu, Kızılay Doğal Mineralli Su, Mixmey, Nuh’un Ankara Makarnası ve Acıbadem Sağlık Grubu sponsorluğunda, Yeşilay’ın sosyal sorumluluk partnerliğinde düzenlenen organizasyon büyük ilgi görüyor.

10 kilometrelik parkurda koşulacak yarış, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü önünden başlayacak. Anıtkabir çevresini kapsayan güzergâhın ardından sporcular yeniden başlangıç noktasına ulaşarak yarışı tamamlayacak.

“1920 Koşusu”, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

1188 atlet kayıt yaptırdı

Koşuya Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından sporcular yoğun ilgi gösterdi. 3 Mart’ta başlayan ve 2 Nisan’da sona eren kayıt sürecinde toplam 1188 atletin başvurusu kabul edildi.

9 farklı yaş kategorisinde yarış

Organizasyonda kadınlar ve erkeklerde genel klasmanın yanı sıra 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69 ve 70 yaş üstü kategorilerde de yarışlar düzenlenecek.

Kazananlara para ödülü

“1920 Koşusu”nda genel klasman birincileri, kadınlar ve erkeklerde 100 bin lira ödülün sahibi olacak. Yarışta ikinci olan sporcular 75 bin, üçüncüler ise 50 bin lira ödül kazanacak.

Yaş kategorilerinde ise birincilere 15 bin, ikincilere 10 bin, üçüncülere 5 bin lira para ödülü verilecek. Başarılı sporcular ayrıca sponsor firmalar tarafından çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek.