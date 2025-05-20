Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, 20 Mayıs Dünya Arı Günü'nü sosyal medya hesabından kutladı. Başkan Şahin'in ifadeleri şöyle: "Arılar, tarımın ve doğal dengenin vazgeçilmez bir parçasıdır. Arıları korumak, geleceğimizi korumaktır." şeklinde konuştu.

Dünya Arı Günü'nün Önemi Nedir?

Dünya Arı Günü, her yıl 20 Mayıs’ta kutlanır. Bu günün amacı, arıların doğa ve insanlar için ne kadar önemli olduğunu hatırlatmaktır.

Arılar neden önemlidir?

Arılar, çiçekleri tozlayarak bitkilerin meyve ve sebze vermesini sağlar.

Bu sayede hem insanlar hem de hayvanlar için yiyecek oluşur.

Ayrıca doğadaki dengeyi korumaya yardımcı olurlar.

Ama ne yazık ki, arılar tehlike altında. Tarım ilaçları, iklim değişikliği ve çevre kirliliği gibi nedenlerle sayıları azalıyor. Bu da doğayı ve gıda üretimini tehdit ediyor.