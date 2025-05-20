Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Atıf Benderlioğlu Ortaokulu'nda bahar şenliği ve yıl sonu etkinliğine katıldı Öğrencilerin merak ettiği soruları cevaplayan ve onlarla sohbet eden Başkan Ercan, veli, öğretmenlerle vakit geçirdi.

"Güne neşeyle başladık"

Konuya ilişkin paylaşımda bulunan Başkan Ercan'ın ifadeleri şöyle: "Yüzümüz gülüyorsa evlatlarımızın mutlu, neşeli ve huzurlu olmasındandır Bahar Şenliği ve Yıl Sonu Kermesi vesilesiyle yüz akımız ve gelecek umudumuz olan çocuklarımızla buluştuk; güne neşeyle başladık." diye konuştu.