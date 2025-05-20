Çankaya Belediyesi, 20 Mayıs 2025 Salı günü saat 12.00’de düzenleyeceği toplu açılış töreniyle bir dizi yeni hizmeti halkla buluşturuyor. Tören, Harbiye Mahallesi Sokullu Mehmet Paşa Caddesi No: 73 adresinde, Ahmed Arif Parkı karşısında gerçekleştirilecek. Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği tesslere yenileri eklenmeye devam ediyor.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in ev sahipliğinde yapılacak açılış kapsamında, ilçeye kazandırılan şu tesisler vatandaşların hizmetine sunulacak:

2. Kent Lokantası – Dikmen

3. Çankafe – Ahlatlıbel Atatürk Parkı

İlkbahar Mahallesi Pazar Yeri

Oyuncak Kütüphanesi – Çukurambar

Toplumun farklı kesimlerine hitap eden bu yeni projeler, hem sosyal belediyecilik anlayışını güçlendirecek hem de vatandaşların yaşam kalitesine katkı sağlayacak.