Çankaya Belediyesi, “Tertemiz Çankaya” sloganıyla sürdürdüğü temizlik faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. İlçe halkının daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşaması amacıyla hayata geçirilen çalışmalarda, kent estetiğini destekleyen yeni adımlar atılıyor. Bu kapsamda, küllüklü kompozit çöp kutularının sayısı artırılmaya başlandı. İlk etapta Kızılay’ın Sakarya Caddesi ve Karanfil Sokak gibi yoğun noktalara 20 adet yeni küllüklü çöp kutusu yerleştirildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, diğer mahallelerde de hem sayı artışı hem de yenileme çalışmaları yürütecek.

Halihazırda Çankaya genelinde 6 bin adet kompozit kapaklı, askılı çöp poşeti sistemi bulunuyor.

YENİ KONTEYNERLER, DAHA TEMİZ BİR KENT

Çankaya Belediyesi, sadece yeni donanımlar kazandırmakla kalmayıp kent sağlığını korumaya yönelik kapsamlı temizlik çalışmalarına da önem veriyor. Çöp ve atık yönetimi konusunda farkındalık yaratmak amacıyla bilinçlendirme çalışmalarını sürdüren Belediye, 2024 yılı içinde kullanım süresi dolan ve hijyen riski taşıyan çöp konteynerlerini devre dışı bırakarak yerine 3 bin yeni yer üstü konteyner kazandırdı.

Ayrıca mevcut kaynakların değerlendirilmesi kapsamında, 500 eski konteyner de bakım ve onarımdan geçirilerek yeniden kullanıma sunuldu. Çankaya Belediyesi, hem çevre sağlığına hem de kent estetiğine katkı sağlayan bu uygulamalarıyla dikkat çekiyor.