19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Ankara’nın dört bir yanında sanatla iç içe kutlandı. Resim sergilerinden açık hava konserlerine, tiyatro gösterimlerinden halk oyunlarına kadar pek çok etkinlik, başkenti adeta bir kültür koridoruna çevirdi.

Bu etkinliklerin en dikkat çeken duraklarından biri ise Etimesgut Belediyesi’nin düzenlediği “Senfonik Anlatımlı Konser” oldu. Etkinlik, Etimesgut Belediyesi Çok Sesli Korosu, Halk Oyunları Ekibi ve Konservatuvar Sanatçıları'nın birlikte sahne aldığı güçlü bir sanat şölenine dönüştü. Konserde yer alan çok sesli koronun üyeleri, Etimesgutlu vatandaşlardan oluşurken, yerel halkın sahneye taşınması konseri daha da anlamlı kıldı.

Aylin Yaman’dan Teşekkür



Konseri yerinde izleyen CHP Ankara Milletvekili Dr. Aylin Yaman, sosyal medya hesabı üzerinden duygularını paylaştı. Etkinliğin sanatın toplumu bir araya getiren gücünü bir kez daha hatırlattığını ifade eden Yaman:

“Etimesgutlu vatandaşlarımızdan oluşan Çok Sesli Koro’nun heyecanına ortak olduk. Sanatın birleştirici ve iyileştirici gücünü bir kez daha hissettik. Bu ortamı hazırlayan Etimesgut Belediye Başkanımız Sn. Erdal Beşikçioğlu’na ve Başkan Yardımcısı Sn. Ebru Keyvan’a gönülden teşekkür ederim,” dedi.

Sanatın kalbi başkentte attı

Sadece Etimesgut değil, Ankara’nın birçok ilçesi de 19 Mayıs ruhunu sanatla yaşattı. Etimesgut'taki konseri takip eden CHP Ankara Milletvekili Dr. Aylin Yaman,

tkinliğin ardından sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı paylaştı. Yaman mesajında, etkinliğin sanatın toplumu bir araya getiren, iyileştiren ve umut aşılayan gücünü bir kez daha gösterdiğini vurguladı.

“19 Mayıs etkinliklerimizin son durağı, Etimesgut Belediyesi Çok Sesli Korosu, Etimesgut Belediyesi Halk Oyunları Ekibi ve Konservatuvar Sanatçıları birlikteliği ile gerçekleştirilen Senfonik Anlatımlı Konser oldu. Etimesgut’lu vatandaşlarımızdan oluşan Çok Sesli Koronun üyelerinin heyecanlarına ortak olduk. Sanatın birleştirici ve iyileştirici özelliğini bir kez daha bize yaşatan tüm sanatçılarımıza ve bu ortamı hazırlayan Etimesgut Belediye Başkanımız Sn. Erdal Beşikçioğlu’na ve Başkan Yardımcısı Sn. Ebru Keyvan’a gönülden teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Aylin Yaman’dan sanata ve dayanışmaya vurgu



Etimesgut’taki etkinlik, Ankara genelinde düzenlenen çok sayıda sanatsal organizasyondan yalnızca biri. Başkent bu yıl 19 Mayıs’ta açık hava konserlerinden sergilere, halk danslarından tiyatro gösterilerine kadar uzanan geniş bir sanat yelpazesiyle bayram coşkusunu yaşadı. Başkentin dört bir yanında sahneye çıkan sanatçılar, izleyicilere hem duygusal hem de coşkulu anlar yaşattı.

Etimesgut’taki Senfonik Anlatımlı Konser ise yerel sanatçıların sahne aldığı, halkla iç içe geçen yapısıyla dikkat çeken en özel etkinliklerden biri oldu.