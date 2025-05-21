Hayvan Aktrisleri, Çankaya Belediyesi ekipleri tarafından uyutulduğu iddia edilen bir sokak köpeği için gece saatlerinde belediye binası önünde eylem düzenledi.

Grup, uyutulan köpeğin cesedini de protesto alanına getirerek dikkat çekici bir tepki gösterdi. Eylem sırasında belediyeye çağrıda bulunan aktrisler, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’den açıklama bekledi. Ancak belediye başkanının yerine olay yerine yalnızca gece müdürü geldi. Belediye önüne gelen gece müdürü durumu sakinleştirmeye çalışırken, aktrisler protestolarına bir süre daha devam etti.

Belediye önünde durmak suç mu?

Belediye önünde toplanan gruba çok sayıda polis ekibi sevk edilmesi ise tepkilere neden oldu. Polis varlığına öfkelenen bazı aktrisler, “Belediye başkanı emniyeti çağırmış, belediye önünde durmak suç mu?” sözleriyle duruma tepki gösterdi.

Grup üyeleri, sokak hayvanlarının yaşam hakkının yok sayıldığını savunarak, bu tür uygulamalara karşı sessiz kalmayacaklarını ifade etti.

Hayvan Aktrisleri, yalnızca bu olayın değil, Türkiye genelinde tartışmalara neden olan ve sokak köpeklerinin uyutulmasına olanak tanıyabileceği öne sürülen Hayvan Hakları Yasası değişikliklerine de karşı olduklarını vurguladı. “Belediyeler, yasa arkasına sığınıp hayvanları uyutamaz” diyen grup, yetkililerden şeffaflık ve hesap verebilirlik talep etti.