Çankaya Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği ve kenti adeta bir açık hava sanat galerisine dönüştüren Mural (Duvar Resimleri) Festivali, 1 Eylül itibarıyla başladı. 28 Eylül’e kadar sürecek festivalde, farklı kültürlerden beş sanatçı, Çankaya’nın çeşitli noktalarındaki apartman cephelerini rengârenk duvar resimleriyle renklendirecek.

Festival kapsamında sanatçılar, belirlenen adreslerde günler süren çalışmalarla devasa mural eserler ortaya çıkaracak. Bu çalışmalar, hem kentin estetik görünümünü güçlendirmeyi hem de vatandaşların günlük yaşamda sanata dokunmasını sağlamayı amaçlıyor.

“Sanatın Kalbi Çankaya”

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, festivalin kent estetiğine katkı sağladığını ve vatandaşların sanatla daha fazla buluşmasına olanak tanıdığını vurguladı. Başkan Güner, dünya genelinde mural çalışmalarının örneklerine dikkat çekerek, “Çankaya’daki sanat etkinlikleri her yıl daha geniş kitlelere ulaşıyor. Festival süresince yapılan eserler, sadece sanatseverler için değil, tüm kentliler için kalıcı bir kültürel miras olacak” dedi.

Festival, Ankara’da sanatın günlük yaşamın bir parçası haline gelmesini sağlayan önemli bir etkinlik olarak öne çıkıyor.

FESTİVAL TAKVİMİ

Çankaya'ya rengârenk bir hava katacak festivalin takvimi şu şekilde:



1–7 Eylül

Sprey Cini ( Musa Sarıçoban)

Kennedy Caddesi No:13

8–12 Eylül

Colors Harmony (Ahmet Burak Halıcı)

Yücetepe Mahallesi, Emekli Subay Sokak 86, C-18 Blokları

15–19 Eylül

Skoe (Doruk Sezgin)

Kennedy Caddesi No:22

22–26 Eylül

Itsnissh44 (Nisa Harman)

Binektaşı Sokak No:31

22–28 Eylül

Lilicuca

Dilekler–50. Yıl Çankaya Evi, Kıbrıs Caddesi No:63