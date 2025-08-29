Çankaya Belediyesi’nin kısa süre önce doğumunu duyurduğu yavru kuğu Parla, büyüme sürecine hızla devam ediyor. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Parla’nın tüy dökme sürecinde olduğu ve zamanla beyaz renge kavuşacağı belirtildi.

Bazı vatandaşların, “Hani beyaz kuğu olacaktı?” sorusuna yanıt olarak yapılan açıklamada, kuğuların doğduklarında daha koyu renkte tüylere sahip olabildiği ve bu renklerin zamanla değiştiği hatırlatıldı.

Paylaşımda ayrıca bir müjde daha verildi: Parla gibi yeni yavruların da yolda olduğu ve yakında onlarla ilgili gelişmelerin de kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi. Kuğulu Park’ın simgelerinden olan kuğular, yıllar sonra yeniden yavrulama sürecine girdi. Belediyenin bakım ve koruma çalışmaları sayesinde doğaya kazandırılan bu minik canlılar, hem doğaseverler hem de kent sakinleri için sevindirici bir gelişme oldu.