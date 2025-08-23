Çankaya Belediyesi ile Ankara Beysukent Rotary Kulübü iş birliğinde düzenlenen “Kalp Dostu Yaşam Farkındalık Eğitimi Semineri”, Çayyolu Ek Hizmet Binası Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Seminere Çankayalılar büyük ilgi gösterirken, katılımcılar kalp sağlığını korumaya yönelik yeni bilgiler edinme fırsatı buldu.

TÜİK VERİLERİ KALP HASTALIKLARINI İŞARET EDİYOR

Ankara Beysukent Rotary Kulübü Kalp Hastalıkları Farkındalık Komitesi tarafından yürütülen etkinlikte, farklı disiplinlerden uzmanlar kalp sağlığını bütüncül bir yaklaşımla ele aldı. “Kalbin İçin Sağlıklı Bir Yolculuğa Hazır Mısın?” başlığıyla düzenlenen seminerde, kalp hastalıklarından korunma yöntemleri detaylı şekilde aktarıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülkemizde en fazla ölüme neden olan hastalıkların başında dolaşım sistemi rahatsızlıkları geliyor. İskemik kalp hastalıkları ise bu grupta öne çıkan nedenlerden biri olarak dikkat çekiyor.

UZMANLAR FARKLI BOYUTLARIYLA KALP SAĞLIĞINI ANLATTI

Seminerde, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Fatih Sinan Ertaş, kalp hastalıklarını önlemeye yönelik alınabilecek tedbirleri paylaştı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Begüm Kalyoncu Atasoy, doğru beslenmenin kalp sağlığındaki rolünü anlattı. Uzman Klinik Psikolog Aslı Akdoğan Alkılıç, stres yönetimi ve psikolojik sağlığın kalp üzerindeki etkilerini vurgularken; Fitness ve Performans Koçu Barış Özgün de düzenli sporun kalp dostu etkilerini katılımcılarla paylaştı.