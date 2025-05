Başkan Acar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Çiftçi üretirse bereket büyür, toprak can bulur." İnancımız da, desteğimiz de bu sözün arkasında... Toprağa düşen her fide, soframıza umut, memleketimize bereket oluyor. Geleneksel hale getirdiğimiz %50 hibeli Fide Dağıtım Törenimizle, bu yıl da üreticimizin yanındayız. Her bir fidenin yeşerdiği tarlada alın teri var, emek var, gelecek var. Biz bu topraklara gönül verdik, üretime omuz vermeye devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimizi 23 Mayıs’ta, saat 10.00 'da, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’na bekliyoruz."

