Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) şehir içi yolculuk ve konforu daha iyi bir noktaya geçirmek için yeni 270 kişilik yolcu kapasiteli Metrobüs müjdesi verdi. ABB'nin hayata geçireceği proje, 3 noktada faaliyete başlayacak olup, Metrobüslerin alım süreci devam etmektedir.

"Yeni nesil Metrobüs"

ABB'nin resmi hesabından yapılan duyuru ise şöyle: "Şehir içi ulaşımı daha konforlu, güvenli ve hızlı hale getirmek için çalışıyoruz. Modern teknolojiyle donatılmış, en az 270 yolcu kapasiteli yeni nesil metrobüsleri Başkentimize kazandırmaya hazırlanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Metrobüslerin hizmet vereceği bölgeler

-Metrobüs Yenikent – Ulus – Karapürçek,

-Beyazıt Üniversitesi – Protokol Yolu – Konya Yolu – Ankara Üniversitesi (Gölbaşı Kampüsü),

-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi – Ovacık Mahallesi – Etlik Caddesi – Ankara Üniversitesi (Gölbaşı Kampüsü)