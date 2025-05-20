Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, son günlerde partili isimlere yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin sert bir açıklamalarda bulundu. Çelik, yürütülen süreçleri “meşruiyetini kaybetmiş azınlık iktidarının hukuksuz girişimleri” olarak nitelendirdi.

Operasyonların uydurma delillerle gerçekleştirildiğini öne süren Çelik, “Yol arkadaşlarımızı olmayan delillerle tutukladılar. İftiralardan, yalanlardan, karalamalardan sonuç alamadılar, şimdi de yeni operasyonlarla suç icat etmeye çalışıyorlar,” dedi.

CHP’ye yönelik adaletsiz bir kampanyanın uzun süredir sürdürüldüğünü vurgulayan Çelik, “Bugün yapılan operasyon, aylardır süren bu kampanyaya eklenmiş yeni bir halka. Ancak dikiş tutmuyor, tutmayacak. Yapılan her yanlış işin, alınan her hukuksuz kararın farkındalar,” ifadelerini kullandı.

"Buradayız, Mücadeleye Devam Ediyoruz"

CHP’li belediyelere yönelik baskılara da değinen Çelik, halkla kurulan bağın koparılmak istendiğini belirterek, “Belediyelerimizin toplumla bağını keserek iktidar yürüyüşümüzü durdurmak isteyenler şunu iyi bilmelidir; ne yaparsanız yapın, buradayız. Halkımız için çalışmaya, mücadeleye devam ediyoruz,” dedi.

Açıklamasının sonunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na da destek veren Çelik, “Ekrem Başkanımızı, yol arkadaşlarımızı, gençlerimizi alacağız,” diyerek dayanışma mesajı verdi.