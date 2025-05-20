Hafta kapsamında Kayseri Kalesi'ndeki Arkeoloji Müzesi'nde karma sergi açıldı.

Açılışta konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, kentin Kültepe Ören Yeri gibi bir değere sahip olduğunu, 1948 yılından bu yana ören yerindeki arkeolojik kazıların sürdüğünü söyledi.

Kültepe'deki kazıların önemine dikkati çeken Dursun, "Burada yapılan kazılar şehrimizin tarihini en eskiye götüren noktalardan birisi. 7 bin yıllık tarihimizin evrelerini, başlangıç noktalarını görebiliyoruz. Bu kazılar ilerledikçe süreç belki çok daha geriye gidecek." dedi.

Müze müdürü Gökhan Yıldız da tüm hafta boyunca sergi, konser ve müze gezileriyle kentin kültürel geçmişini paylaşacaklarını belirtti.

Konuşmaların ardından Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerince yapılan heykellerin yer aldığı sergi açıldı.