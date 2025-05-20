Şanlıurfa’da ev ve iş yerlerine baskın yaparak tehdit ve zorla para almaya çalıştığı belirlenen bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu haplar ve silah ele geçirildi.

Şanlıurfa’da iki vatandaş, bir grubun hem evlerine hem de iş yerlerine baskın yaparak kendilerini tehdit ettiğini ve zorla para istediğini belirterek polise şikâyette bulundu. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin kimlikleri belirlendi. 12 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen baskınlarda 2 tabanca ile bir çamaşır makinesinin içine gizlenmiş halde 4 bin 816 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkeme, 9 zanlının tutuklanmasına karar verirken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.