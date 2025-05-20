CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeme dair sert açıklamalarda bulunan Özel, Meclis’teki seçim sürecinde yaşananlara ve iktidarın tutumuna tepki gösterdi.

Görüşmenin ardından basın toplantısı planlanmadığını belirten Özel, “Biz ev sahibi olduğumuz için bu açıklamayı yapıyoruz. Ancak sorularınızı elbette yanıtlayacağız,” diyerek sözlerine başladı.

Özel, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) son kararı doğrultusunda yapılmak istenen üçüncü tur oylamaya sert tepki gösterdi. Anayasa hükümlerine aykırı bir şekilde, ilk iki turda nitelikli çoğunluk sağlanamayan seçimde üçüncü tur oylamasının "icat edildiğini" söyleyen Özel, “Bu açıkça anayasanın arkasından dolanma girişimidir” dedi.

CHP lideri, “Anayasa diyor ki; birinci turda nitelikli çoğunluk gerekir, sağlanamazsa ikinci tur yapılır, yine olmazsa en çok oy alan iki aday arasında kura çekilir. AKP ise olmayan bir üçüncü tur icat ederek, kendi adayları lehine sonucu şekillendirmeye çalışıyor” diye konuştu.

Bu durumu “cüretkarlık”, “tenezzül” ve “yankesicilik teşebbüsü” olarak nitelendiren Özel, yarın Anayasa Mahkemesi’ne başvuracaklarını belirtti. Yürütmenin durdurulmasını talep edeceklerini duyuran Özel, "Bu mesele Anadolu’nun herhangi bir köy kahvesinde bile anlatılsa herkes durumu anlar" ifadesini kullandı.

Özel ayrıca, TBMM Başkanvekilliği konusundaki gelişmelere de değindi. CHP’li vekilin Genel Kurul’u yönetmesine izin verilmediğini, bunun üzerine CHP’nin de Bekir Bozdağ’ın Genel Kurul’u yönetmesini kabul etmediğini ifade etti. “Bu konuda tavrımız nettir, Meclis’in yönetimi bir pazarlık meselesi değildir” dedi.

Ziyarete ilişkin sorulara ise Özel, DEM Parti ile yapılan görüşmenin bir “açıklama turu” değil, karşılıklı fikir alışverişi olduğunu söyledi. Partinin yaklaşımını özetlerken, Devlet Bahçeli’nin TBMM'de bir komisyon kurulmasına yönelik çağrısına da değinen Özel, “Bu fikir zaten uzun süredir bizim savunduğumuz bir fikirdir. Ancak komisyonun nasıl oluşacağı dayatmalarla değil, liderlerin uzlaşısıyla belirlenmelidir” diye konuştu.

"Ortada olmayan bir üçüncü tur icat edildi"

Özgür Özel, özellikle Meclis Başkanvekilliği seçiminde yaşanan süreci “hukuksuzluk” olarak nitelendirdi. CHP’nin bu durumu Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacağını ifade eden Özel, “YSK seçimi sonlandırdığında, yarın yürütmeyi durdurma talebiyle başvurumuzu yapacağız” dedi.

Özel, anayasanın açık hükmünü hatırlatarak şunları söyledi:

“Anayasa diyor ki; ilk turda nitelikli çoğunluk gerekir, ikinci turda daha düşük çoğunluk aranır. Bu da olmazsa en çok oy alan iki aday arasında kura çekilir. Ama olmayan bir üçüncü tur uydurularak, AKP ve MHP, oyları bölerek iki adayı da kendilerinden göstermek istiyorlar. Bu, hile değil; açıkça yankesicilik.”

Özel, süreci anayasanın ruhuna aykırı bir “tezgah” olarak değerlendirerek, “Anayasa sana niye nitelikli çoğunluk arıyor? Çünkü uzlaşmayı zorunlu kılmak istiyor. Ama bu utanmazlar bunu delmeye çalışıyor,” sözleriyle tepki gösterdi.

"Bu millet anayasa okumasını bilir"

Açıklamasında halkın sağduyusuna da vurgu yapan CHP lideri, “Bu durumu Anadolu’nun herhangi bir köy kahvesine, bir dolmuş durağına ya da işçi servisine anlatın; millet bunu anlar. Çünkü millet anayasanın ne dediğini, hakkının nasıl gasp edildiğini gayet iyi bilir,” ifadelerini kullandı.

"Bekir Bozdağ yönetsin diye Meclis’e getiremezsiniz"

TBMM Başkanvekilliği üzerinden yaşanan tartışmalara da değinen Özel, CHP’nin yönettiği oturumlara yönelik iktidar engelini hatırlatarak, “Geçen hafta Numan Kurtulmuş, ‘Gelecek hafta görevi vereceğiz’ dedi. Ancak bugün yine Bekir Bozdağ’ı görevlendirmişler. Siz bizim arkadaşımıza yönettirmezseniz biz de Bekir Bozdağ’a yönettirmeyiz,” diyerek CHP’nin tavrının net olduğunu söyledi.

"Bahçeli’nin komisyon önerisi bizim yıllardır savunduğumuz fikir"

DEM Parti ile görüşmelerin içeriğine dair bilgi vermeyen Özel, Meclis’te kurulması önerilen araştırma komisyonu hakkında da değerlendirmede bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin komisyon önerisinin yeni olmadığını ifade eden Özel, “Bu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin yıllardır savunduğu bir fikir. Ancak bu komisyon, ‘şu kadar kişiden oluşacak, şu şu olacak’ diyerek dayatmalarla kurulamaz. Bu, liderlerin uzlaşmasıyla belirlenmelidir” dedi.