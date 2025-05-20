Ebru Güngör'ün Bu Da Gündeme Gelmeli kanalına konuk olan Murat Özbülbül, ABD'nin kredi notunun düşürülmesi ve ülkedeki ekonomik gelişmeleri değerlendirdi.

AMERİKA'NIN ORTA VADEDE TOPARLAMASI ZOR

Murat Özbülbül, ABD'nin kredi notunun düşürülmesi hakkında, ‘’Mudis gibi kuruluşlar firmaları, devletleri, belediyelere not veriyorlar. Bu iyi işler yapıyor buna paranı verirsen geri alabilirsin diyorlar. Bu notlara göre uluslararası fonlar kredi verip vermeyeceğine karar veriyor. Şu an Amerika’da saçma işler yapılıyor ve saçma işler yapınca da notu kırılıyor. Öngörülebilir bir Amerika yok artık. Amerika’da yarın ne olacağını bilmiyoruz, bilmediğimiz için güvenemiyoruz.'' dedi.

Özbülbül konuşmasına, ‘’Yanlış işler yapan devletin itibarı düşük olur. Doğru iş yapan devletin itibarı yüksek olur. İtibarı düşük olan devletin parasının değeri az olur. Parasının değeri azalan devletin satın alma gücü düşer. Amerika zor durumdaydı uzun zamandır söylenen bir durum. Ekonomisi uzun zamandır iyi yönetilmiyor. Üzerine birde kriz geldi şimdi birde Trump geldi. Amerika’da resesyon bekleniyor. Orada resesyon olursa şirketlere ne olur? Orada borsalar daha sağlıklı işliyor. Şirketler zarar ederse, devletin vergi geliri olmaz. Devletin vergi geliri olmazsa devlet para basmak zorunda kalır. Bunlar çok kompleks işler.’’ diyerek devam etti.

ALTIN DOLAR İLİŞKİSİ

Murat Özbülbül, altın fiyatının düşmesi hakkında, ‘’Biz altını dolara fiyatlıyoruz. Sanki dolar değer kaybedince altın yükseliyormuş gibi. Dolar değer kaybedecek. Kime karşı değer kaybedecek? Altına, petrole, Euro’ya karşı değer kaybedecek. Türk lirasına karşı değer kazanacak çünkü Türk lirası hepsinden daha hızlı bir şekilde değer kaybediyor. Trump başta olduğu sürece orta vadede Amerikan ekonomisinin güçlenmesi ve doların değer kazanması bana pek mümkün görünmüyor.’’ açıklamasında bulundu.

MART AYINDA 7.5 DOLAR ÜLKEDEN ÇIKTI

Mart ayında 7.5 milyar doların ülkeden çıkması ve sadece 388 milyon doların girmesi hakkında Özbülbül, ‘’Ergenekon ve Balyoz davaları gibi bir sürecin yaşanması ekonomiye olan güveni sarstı. Herkes İmamoğlu üzerinden okuyor ama birde başka boyutu var. Şirketlere el konuldu, kayyumlar atandı. Kim böyle bir durumda benim malım mülküm güvende diyebilir? Yatırım güven işidir. Bir fabrika yaptıktan sonra 1-2 yılı değiş 20-30 yılı öngörebilmen lazım. Şu an kimse ülkenin geleceğini öngöremiyor. Ülke demokrasiden uzaklaşıyor, hukuk devleti olmaktan uzaklaşıyor. Ülkede en güçlü siyasi aktörlerinden bazılarının başına bu gelebiliyorsa kim parasını getirip bu ülkeye yatırır? Zamanında yatıranlarda şimdi kaçıyor.’’ açıklamasında bulundu.

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https://www.youtube.com/watch?v=y6VVAeMypH8