TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, komisyonun çalışma usulü ve takvimini belirlemek üzere toplandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) bu yıl nisan ayında yaşanan zirai don olayının etkilerini araştırmak üzere kurulan Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, ikinci kez toplanarak çalışmaların takvimini ve yöntemini belirledi. Komisyon, önümüzdeki süreçte hem sahada hem de Meclis çatısı altında yürütülecek iki aşamalı bir çalışmayla, çiftçilerin yaşadığı mağduriyetin giderilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Komisyon, AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz başkanlığında toplanırken, Korkmaz toplantının açılışında yaptığı konuşmada, “Konu ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını, sivil toplum örgütlerini, akademisyenleri davet edeceğiz. Hızlı bir saha ziyareti yaparak ön rapor hazırlayacağız. Bu raporlar, hâlihazırda yapılan çalışmalara katkı sunacak” dedi.

Toplantısının açılışında konuşan Komisyon Başkanı Korkmaz, "Konu ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını, sivil toplum örgütlerini, akademisyenleri davet edeceğiz. Ben bu noktada şunu söyleyeyim; hızlı bir saha ziyareti yapalım ve bir ön rapor hazırlayalım. Şu anda bir çalışma yapılıyor, o çalışmalara katkı verecek bir rapor hazırlayalım. Bunun için 22 Mayıs tarihinde Tarım Reformu Genel Müdürlüğümüzden bir sunum isteyeceğiz. Sonraki sürece de karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Korkmaz, komisyonun yapacağı çalışmaların ardından bir rapor hazırlayacaklarını belirtti ve ekim ayında teknik konuların görüşülebileceği bir zirvenin de yapılabileceğini ekledi. Toplantıda, milletvekillerinin komisyonun çalışma usulü ve takvimi ile ilgili görüş ve önerilerini paylaşmasının ardından, çalışma takvimi belirlendi. Komisyon toplantısı sona erdi.

Zirai Don Nedir, Neden Olur? Zirai don, tarım ürünlerinin yetiştiği alanlarda hava sıcaklığının, bitkilerin dayanabileceği sınırın altına düşmesiyle oluşan ve özellikle çiçeklenme, meyve tutumu veya hasat öncesinde büyük zararlara yol açabilen bir doğa olayıdır. 📉 Nasıl olur?

Hava sıcaklığı genellikle gece saatlerinde hızla düşer. Bulutsuz, rüzgarsız ve durgun havalarda, yer yüzeyi hızla ısı kaybeder. Bu durum, özellikle ilkbahar aylarında bitkilerin henüz don riskine karşı savunmasız olduğu dönemlerde yaşanır. Sıcaklık 0°C'nin altına indiğinde, bitkilerin yaprak, çiçek ya da meyve kısımlarında hücre içi su donar ve dokular zarar görür. Dolar Düşer mi? İçeriği Görüntüle 🍑 Kimler etkilenir?

Kayısı, şeftali, fındık, elma gibi meyve ağaçları ile açık alanda erken dikilen sebzeler zirai dondan en çok etkilenen türlerdir. Don riski en çok Mart-Nisan-Mayıs aylarında ortaya çıkar. 🌍 İklim değişikliğiyle bağlantısı:

Mevsimlerin kayması ve sıcak-soğuk dengesinin bozulması, don olaylarını daha öngörülemez hale getiriyor. Bu da üreticiyi hazırlıksız yakalıyor.