İlk kez 1973 yılında yapılan ve bu yıl 50 yılı aşkın geçmişiyle yeniden motorları çalıştıracak olan Hitit Rallisi, Ankara Otomobil Spor Kulübü (ANOK) tarafından organize ediliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir ilgiyle takip edilmesi beklenen yarışta, asfalt ve toprak zeminli özel etaplar yarışçılara zorlu ve bir o kadar da heyecan verici bir sürüş deneyimi sunacak.

Bu yılki etapların gözdesi ise şüphesiz Beypazarı olacak. Osmanlı dönemine uzanan taş ve ahşap mimarisiyle ünlü tarihi evleri, motor sporlarının dinamizmiyle buluşarak sıra dışı bir atmosfer oluşturacak. Hem amatör hem de profesyonel pilotların katılacağı rallide, 5 B. Barez ve O. Ahıskalı ikilisi 000000 numaralı araç ile piste çıkacak. Yarışta ayrıca SKODA ve DUJA 5 gibi önemli markalar da destekçiler arasında yer alıyor.

BANAZ etabı ise rallinin en kritik ve merakla beklenen bölümü olacak. Sürücüler zorlu virajlarla mücadele ederken seyirciler de doğanın ve hızın iç içe geçtiği bir gösteriye tanıklık edecek.

Motor sporlarının kalbi yine Ankara’da atacak

Türkiye’nin en köklü otomobil yarışı organizasyonlarından biri olan Hitit Rallisi, bu yıl da motor sporları tutkunlarını Ankara’da buluşturacak. İlk kez 1973 yılında düzenlenen ve aralıksız olarak otomobil sporları takviminde yer alan ralli, Ankara Otomobil Spor Kulübü (ANOK) organizasyonuyla hayat buluyor.

14-15 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek yarış, Türkiye Ralli Şampiyonası’nın önemli ayaklarından biri olacak. Ankara’nın sert virajları, toprak ve asfalt karışımı zorlu parkurları, ralli pilotlarına hem teknik hem de fiziksel sınav sunacak.

Beypazarı etabı dikkat çekiyor

Bu yıl rallinin en dikkat çeken etaplarından biri ise tarihi ve kültürel dokusuyla öne çıkan Beypazarı olacak. Geleneksel Osmanlı mimarisiyle tanınan ilçe, motor sesleriyle yankılanacak. Rallinin Beypazarı’ndan geçmesi, ilçeye hem ekonomik hem de turistik hareketlilik kazandıracak.

Tarihten bugüne ralli geleneği

Hitit Rallisi, yalnızca bir yarış değil, Türkiye’de motor sporlarının gelişmesine öncülük eden bir organizasyon. Adını tarihin en eski uygarlıklarından biri olan Hititler’den alan bu etkinlik, yıllar içinde hem amatör hem de profesyonel birçok yarışçının kariyerine ev sahipliği yaptı.

Rallinin parkurları zamanla değişse de temel felsefesi aynı kaldı: hız, strateji ve doğayla mücadele. Asfaltla başlayan etaplar, toprak zemine geçerken yarışçılar hem reflekslerine hem de dayanıklılıklarına güvenmek zorunda kalıyor.