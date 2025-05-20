Papua Yeni Gine'nin Angoram kasabasının yaklaşık 81 kilometre kuzeydoğusunda, 20 Mayıs 2025 tarihinde saat 15:05 UTC'de (yerel saatle 21:05) 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi .

Depremin merkez üssü, Angoram kasabasının doğusunda, Bismarck Denizi'ne yakın bir bölgede yer alıyor. USGS, bu bölgenin yoğun nüfuslu olmadığını ve depremin etkilerinin büyük olasılıkla sınırlı olduğunu belirtti .

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Papua Yeni Gine'deki depremin merkez üssünün Angoram kasabasının yaklaşık 81 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurdu.

Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremde, henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.