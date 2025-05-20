20 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen 2025-DUS 1. Dönem ve 2025-STS Diş Hekimliği 1. Dönem sınavlarının sonuçları, bazı sorulara yönelik açılan iptal davaları nedeniyle henüz açıklanmadı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 15 Mayıs 2025 tarihinde duyurduğu açıklamada, sınav sonuçlarının yargı sürecinin tamamlanmasının ardından ilan edileceğini belirtti .

Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ve Seviye Tespit Sınavı (STS), diş hekimlerinin uzmanlık eğitimi alabilmesi ve yurt dışında eğitim alıp Türkiye'de mesleklerini icra edebilmeleri için kritik öneme sahip. Bu sınavlar, adayların kariyer planlamalarını doğrudan etkileyen ve mesleki gelişimlerinde belirleyici rol oynayan süreçler olarak biliniyor.

Ancak, sınav sonuçlarının açıklanmasındaki gecikme, diş hekimliği alanında büyük bir belirsizlik yaratmış ve adayların kariyer planlamalarını zorlaştırmış durumda.

ÖSYM’nin Resmî Açıklaması

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), internet sitesindeki 15 Mayıs 2025 tarihli duyurusunda şunları bildirdi:

“20 Nisan 2025’te uygulanan 2025-DUS 1. Dönem ile 2025-STS Diş Hekimliği 1. Dönem sınavlarında yer alan bazı sorulara iptal davası açılmış olması nedeniyle, 2025 ÖSYM Sınav Takvimi’nde sonuç açıklama tarihi 15 Mayıs 2025 olarak duyurulan sınav sonuçları, yargı kararı sonrasında açıklanacaktır.”

Hekim Birliği’nden Tepki

Hekim Birliği, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, "Her geçen gün, belirsizlik içinde bekleyen meslektaşlarımızın mağduriyetini artırmakta; kariyer planlarını, geleceklerini ve emeklerini belirsizliğe mahkûm etmektedir" ifadelerini kullanarak sürecin hızlandırılmasını talep etti.

Birlik, sürecin “adil, şeffaf ve ivedi” yürütülmesi; davanın öne çekilmesi ve kontenjanların ile sınav sonuçlarının derhal açıklanmasını istedi .

DUS (Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) Nedir ve Neden Önemlidir?



DUS, Türkiye’de diş hekimliği fakültelerinde uzmanlık eğitimi yapmak isteyen adayların bilgilerini ölçmek ve yerleştirme işlemlerini yürütmek için ÖSYM tarafından düzenlenir

Sınav, temel bilimler ve klinik bilimler olmak üzere iki ana bölümden oluşan 120 soruluk test formatındadır



Başarılı olan adaylar, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’ne göre ilgili kontenjanlara yerleştirilirler



DUS’a girebilmek için adayın diş hekimliği diplomasının tescil edilmiş olması zorunludur



Uzmanlık eğitimi, diş hekimlerinin belirli bir alanda derinleşerek nitelikli hizmet sunmasını sağlar; bu yüzden DUS, mesleki yeterlilik ve uzmanlık unvanı kazanmak açısından kritik bir eşiği temsil eder

STS (Seviye Tespit Sınavı) Nedir ve Neden Önemlidir?



STS, yurt dışında lisans düzeyinde diş hekimliği eğitimi alan ve Türkiye’de diploma denklik belgesi almak isteyen adaylara yönelik düzenlenen bir sınavdır

Sınav, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile ÖSYM iş birliğiyle gerçekleştirilir ve yurt dışı diplomasının Türkiye’de denkliğinin tanınmasını sağlar



STS’ye yalnızca YÖK tarafından denkliği onaylanan adaylar başvurabilir; bu, yurt dışı mezunlarının Türkiye’de mesleklerini icra edebilmesine imkân tanır

Seviye tespiti, hem ülke içi eğitim kalitesinin korunması hem de uluslararası standartlarla uyumun sağlanması açısından büyük önem taşır



STS sonuçları, yurt dışında eğitim gören diş hekimlerinin Türkiye’de kariyerlerine devam etmesinin önündeki en temel hukuki ve akademik bariyeri ortadan kaldırır

Akademik ve Mesleki Etkileri

DUS ve STS, diş hekimlerinin kariyer planlamasında belirleyici rol oynar:

Uzmanlık Yol Haritası: DUS başarısı, diş hekimlerine uzmanlık programlarında yer alma hakkı tanır; bu da mesleğin alt dallarında uzmanlaşmayı mümkün kılar

Kariyer ve İstihdam: Uzmanlık unvanı almış diş hekimleri, tıp merkezleri, hastaneler ve akademik kurumlarda öncelikli istihdam edilir

Uuslararası Denklik: STS, yurt dışı diplomasına sahip diş hekimlerinin Türkiye’de denklik alarak resmi olarak çalışabilmesini sağlar; bu da uluslararası hareketliliğe ve bilgi transferine katkıda bulunur

Bilimsel Katkı: Uzmanlık eğitimi ve denkliği olan diş hekimleri, araştırma projelerine ve akademik yayına daha aktif katılır