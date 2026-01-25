İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, liselere geçiş sürecinde proje okullarında hayata geçirilmesi planlanan mülakat uygulamasına sert sözlerle karşı çıktı. Türkoğlu, söz konusu sistemin eğitimde fırsat eşitliğini ortadan kaldıracağını ve çocukların emeğini hiçe sayacağını vurguladı.

“ÇOCUKLAR SINAV STRESİYLE YETMEDİ, BİR DE TORPİL KORKUSU MU?”

Sonsöz Gazetesi'nden Sümer Taşkıran'nın haberine göre; aylar boyunca LGS’ye hazırlanan öğrencilerin ve ailelerinin tüm hayatını bu sınava göre planladığını hatırlatan Türkoğlu, merkezi sınavın ardından mülakat dayatılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

“Bu ülkenin çocukları sınav stresini iliklerine kadar yaşarken, şimdi bir de ‘torpil olur mu’ endişesiyle mi baş başa bırakılacak?” diye soran Türkoğlu, uygulamanın psikolojik baskıyı artıracağını dile getirdi.

“KRİTERLER BELİRSİZ, KEYFİLİĞE DAVETİYE ÇIKARILIYOR”

Merkezi sınavda en üst başarı diliminde yer alan öğrencilerin dahi güvence altında olmadığını belirten Türkoğlu, mülakat sisteminin hangi ölçütlere göre yapılacağının belirsizliğine dikkat çekti.

“Ne sorulacağı, kime nasıl bakılacağı, hangi kriterle karar verileceği meçhul. Bu ölçme-değerlendirme değil, açık bir keyfiliktir” ifadelerini kullandı.

“ÖĞRETMEN MÜLAKATLARINDA YAŞANANLAR ORTADA”

Öğretmen atamalarında yıllardır tartışma konusu olan mülakat uygulamasını hatırlatan Türkoğlu, benzer mağduriyetlerin şimdi çocuklara yaşatılmak istendiğini söyledi.

“Yazılı sınavdan yüksek alanlar elendi, düşük alanlar ‘uygun’ bulundu. Mahkemelere taşınan, yıllarca süren mağduriyetler yaşandı. Şimdi aynı yöntem 13-14 yaşındaki çocukların önüne mi konulacak?” dedi.

“SOSYOEKONOMİK EŞİTSİZLİK DERİNLEŞECEK”

Mülakat uygulamasının toplumsal eşitsizlikleri daha da artıracağına dikkat çeken Türkoğlu, özel derslerle kendini ifade etmeye alıştırılan öğrencilerle kırsalda ve dar gelirli ailelerin çocuklarının aynı şartlarda değerlendirilmesinin mümkün olmadığını belirtti.

“Devletin görevi bu farkı derinleştirmek değil, ortadan kaldırmaktır” diye konuştu.

“BU BİR YÖNETMELİK DEĞİL, ADALET MESELESİDİR”

Açıklamasının sonunda konunun teknik bir düzenleme olmadığının altını çizen Türkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Bu mesele bir yönetmelik tartışmasının ötesindedir. Bu, çocukların alın terine saygı meselesidir. LGS’de başarısını kanıtlamış bir öğrencinin önüne yeni engeller koymak, ‘çalışmanın bir anlamı yok’ demektir. Türkiye, çocuklarına adalet, şeffaflık ve güven borçludur. Eğitimde torpil değil, emek kazanmalıdır.”

