Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından duyurduğu etkinlik kapsamında, çocuklar resim ve tasarım yoluyla kendi kartpostallarını hazırlayacak. Atölyeler, hem el becerilerini geliştirmeyi hem de çocukların sanatsal ifade gücünü desteklemeyi hedefliyor.

Yaş Gruplarına Özel Program

Atölye çalışmaları iki ayrı yaş grubuna göre planlandı. Sabah grubunda 3-6 yaş arası çocuklar 11.00-12.00 saatleri arasında etkinliğe katılacak. Öğle grubunda ise 7-14 yaş arası çocuklar 14.00-15.00 saatlerinde atölye deneyimi yaşayacak.

6 Farklı Çocuk Kulübünde

Kartpostal Atölyesi; Ahmetler, Aktepe, Altındağ, Batıpark, Mutlu ve Sincan Çocuk Kulüplerinde eş zamanlı olarak düzenlenecek. Kontenjanların sınırlı olduğu etkinlikler için velilerin ilgili çocuk kulüpleriyle iletişime geçerek bilgi ve rezervasyon yaptırmaları gerekiyor.

Ücretsiz ve Kontenjanla Sınırlı

ABB yetkilileri, etkinliklerin tamamen ücretsiz olduğunu vurgularken, yoğun ilgi beklenen atölyelere katılım için erken başvurunun önemine dikkat çekti. 24 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilecek çalışmalarla çocukların hem keyifli hem de öğretici bir gün geçirmesi amaçlanıyor.