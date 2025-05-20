AFAD’ın verilerine göre Marmara Denizi’nde, Büyükçekmece açıklarında saat 23.36’da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yer, 8.16 kilometre derinlikte ürperdi. Depremin merkez üssü karaya yaklaşık 23 kilometre mesafede. İstanbul’un bazı ilçelerinde hissedilen sarsıntı, kısa süreli endişeye yol açtı.

Marmara hattı yine harekette

İstanbul ve çevresinde son dönemde meydana gelen depremler, özellikle Marmara Denizi açıklarında art arda yaşanan sarsıntılarla dikkat çekiyor. İşte son haftalarda kaydedilen önemli depremler:

Marmara Denizi merkezli depremler, İstanbul’un batı kıyılarına bir kez daha tedirginlik yaşattı. Son olarak 20 Mayıs 2025 tarihinde saat 23.36'da Büyükçekmece açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Sarsıntının derinliği ise 8.16 kilometre olarak ölçüldü.

İstanbul’un farklı ilçelerinde hissedilen deprem, son haftalarda Marmara hattında yaşanan hareketliliği yeniden gündeme getirdi.

23 Nisan’da Tekirdağ Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, bölgede art arda orta şiddette depremler kaydedilmişti.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, İstanbul ve çevresinde son bir ayda 4.0 ve üzeri büyüklüğünde çok sayıda sarsıntı yaşandı. Bu depremler en çok Silivri, Kumburgaz, Selimpaşa ve Büyükçekmece çevresinde etkili oldu.