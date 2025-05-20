T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin uluslararası spor arenalarındaki başarısına dikkat çekti. “Futbolda Avrupa’da ilk 3’teyiz, dünya genelinde ise sporcu yetiştirme ve altyapı yatırımlarında 7’nci sıradayız,” diyen Bolat, Türkiye’nin spor alanında büyük bir sıçrama içinde olduğunu vurguladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) tarafından, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Hometex - Ev Tekstil Fuarı'nın açılışına katıldı. Fuarda yaptığı konuşmada Türkiye'nin tekstil ve ev tekstili sektöründeki ihracat başarılarını değerlendiren Bakan Bolat, büyüme ve istihdam rakamlarından da bahsederek ekonomi politikalarına ilişkin mesajlar verdi. Bolat, konuşmasının ardından fuarı gezerek ziyaretlerde bulundu.

'EV TEKSTİLİNDE DÜNYADA 4'ÜNCÜYÜZ'

Türkiye'nin ev tekstili alanındaki küresel konumuna dikkat çeken Bakan Bolat, “Hamdolsun, ev tekstilinde dünyada 4'üncüyüz. Avrupa Birliği'nin tedarikçileri arasında 3'üncüyüz. Tekstilde, giyimde Avrupa'da 3'üncüyüz, tedarikçi olarak dünyada 7'nciyiz. Ev tekstili sektörü ihracatımız 3 milyar dolara yaklaştı; 2 milyar 900 milyon dolar 2024 yılında. 2025'in ilk 4 ayında ihracatımız ev tekstilinde yüzde 2,1 oranında artış göstererek 950 milyon dolara ulaştı. Bu yılı da aşağı yukarı 3 milyar dolar bandında tamamlayacağız" diye konuştu.

'İTHALAT AZALDI, DIŞ TİCARET FAZLASI ARTIYOR'

Ev tekstili sektöründe dış ticaret fazlasının arttığını belirten Bakan Bolat, “Ev tekstili sektöründe ithalat ise yüzde 10,8 oranında azaldı; 2024'te 756 milyon dolara geriledi. Bu yılın ilk 4 ayında da yüzde 8,5 oranında azaldı, 262 milyon dolara geriledi. Böylece, ev tekstil sektöründe dış ticaret fazlası artmakta" ifadelerini kullandı.

'TEKSTİL, SANAYİMİZİN BAŞLANGIÇ NOKTASIDIR'

Bakan Bolat, “Türkiye, tekstil ve hazır giyim sektöründe toplamda halı da dahil olmak üzere 32,1 milyar dolarlık bir ihracata sahip. Diğer yan sektörleri de kattığımızda bu rakam 34,8 milyar dolar. Bu, Türkiye'nin sanayicilik serüvenine başladığı 1'inci sektör. O yüzden bizim için çok değerli. Hiçbir zaman bırakmadık, terk etmedik; bırakmayacağız ve terk etmeyeceğiz" dedi.

'ENFLASYONU 30'LU RAKAMLARIN ORTASINA DÜŞÜRDÜK'

Ekonomik göstergeler ve dengeleme politikalarına da değinen Bolat, “Son 2 yıldır özellikle depremden sonra döviz dengeleri, cari işlemler dengesi ve bütçe dengesi açısından bir istikrar ve dengeleme politikası izledik ve hamdolsun, enflasyonu artık 30'lu rakamların ortalarına düşürdük. Hedefimiz, yılsonunda 20'li rakamları görebilmek. Ve bu konuda da ümitliyiz. Bunun anlamı; biraz dış talep azaldı, iç talepte bir dengeleme süreci oldu. Ama sanayimiz, ekonomimiz büyüme sürecini hamdolsun devam ettirdi. Mart ayında sanayimizde aylıkta da yıllıkta da hissedilir bir artış sağlandı" diye konuştu.

'İHRACAT, BÜYÜMENİN LOKOMOTİFİ OLMAYA DEVAM EDECEK'

İhracattaki gelişmeleri de paylaşan Bolat, “Bugün, Tüketici Güven Endeksi'ndeki artış açıklandı ve ihracatımız da, ilk 4 ayda yüzde 3,9 artış gösterildi. Hem mal ihracatımız hem de hizmetler ihracatımızda yüzde 7. Dünyanın bu durumuna rağmen küçümsenmeyecek bir başarıdır bu. Büyüme devam ediyor. Geçen yılı yüzde 3,2 ile kapattık. Bu yıl da yüzde 3 - 3,5 civarında bir büyüme hedefimiz var. İhracat, büyümenin lokomotifi olmaya devam edecek. Bunları sizlerin başarısıyla ve izlediğimiz politikaların sonucu olarak elde ettik" diye konuştu.

'İŞSİZLİK SON 20 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE, TÜRKİYE GEMİSİ İSTİKRARLI ŞEKİLDE İLERLİYOR'

Bakan Bolat, “İstihdam, hep konuşulan işsizlik, istihdamdaki sıkıntılar son 20 yılın en düşük işsizlik oranı olan yüzde 7,9'a geriledi. 32 milyon 600 bin istihdama yükseldik. İşsiz sayımız 2 milyon 800 bine geriledi. Bunları şunun için söylüyorum; dünyanın içinde bulunduğu zor şartlara, Türkiye'mizin de bu şartlardan ve depremden dolayı olumsuz etkilenmesine rağmen, hamdolsun Türkiye gemisi başarılı bir kaptan ve hükümetin yönetiminde istikrarlı bir şekilde yüzmeye devam ediyor. Sağlam bir şekilde limana yanaşıyor" ifadelerini kullandı.

'FİNANSMANA ERİŞİM İÇİN YENİ ADIMLAR ATILDI'

İhracatçıların finansmana erişimi için atılan adımları sıralayan Bakan Bolat, “Finansman konusunda Eximbank kaynaklarını artırdı. Sermayesini dört kat artırıp 55 milyar yaptı. Reeskont kredisini günlük olarak 300 milyondan 4 milyara çıkardı. Üstüne bir de Türk Bank faaliyete geçti. Geçen yıl 12 milyar liralık ihracat kredisi plasmanı yaptı. Bu yıl 150 milyar liraya çıkacak. İhracatçı birliklerimizin kurduğu İGE (İhracat Geliştirme Şirketi), 114 milyar liralık kefalet verdi. İnşallah bu, sene sonuna kadar 175 milyar liraya çıkacak" dedi.

İstihdam desteğine ilişkin bilgiler de veren Bolat, “Tekstil, giyim, deri, ayakkabı, konfeksiyon, mobilya gibi emek yoğun sektörlerde 2025 yılı içinde, 12 ay boyunca istihdamı korumak şartıyla çalışan başına 2 bin 500 lira ilave istihdam desteğini de sizlere veriyoruz" diye konuştu.

'YEŞİL DÖNÜŞÜME DESTEK SÜRECEK'

Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında verilen desteklere de dikkat çeken Bolat, “Ticaret Bakanlığı olarak 77 maddeden oluşan ihracat destekleme stratejimizin gereklerini yapıyoruz. Geçen yıl 24,5 milyar lira size hibe destek verdik. Bu yıl inşallah en az 33 milyar liralık hibe destekleri ihracatçılarımıza vereceğiz. Ayrıca Avrupa Yeşil Dönüşümüne uyum için de, 13,5 milyon liraya yakın yeşil dönüşüm için eğitim-danışmanlık hizmeti alan firmalara hibe destek veriyoruz. Bu programı da geçen sene açıkladık. Hep birlikte, inşallah Türkiye Yüzyılı'nı ticaretin yüzyılı yapacağız, ihracatın yüzyılı yapacağız" ifadelerini kullandı. (DHA)